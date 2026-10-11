Модификация BioShock Together добавила полноценный кооператив на 2 игроков в BioShock Remastered

На днях состоялся релиз альфа-версии модификации BioShock Together с индексом 0.1 от разработчика Nyko из команды VoidCrownStudios. Модификация внедряет полноценный кооперативный режим для 2 игроков непосредственно в сюжетную кампанию BioShock Remastered на PC. Проект не является отдельным испытанием или картой на выживание, а позволяет пройти оригинальную историю от вступительного падения в океан до финальной битвы.

Сетевой код построен на архитектуре с хостом, где ведущий компьютер синхронизирует состояние окружающего мира и поведение противников. Второй участник отображается в игровом пространстве моделью мутанта со специальным ромбовидным маркером над головой. Здоровье противников, наносимый урон, взлом турелей, открытие дверей и подбор сюжетных предметов синхронизируются в реальном времени, что дает возможность совместно исследовать подводный город и уничтожать Больших Папочек.

Оригинальная игра BioShock никогда не создавалась для подобных вещей, поэтому возможность запустить 2 игроков в одной кампании оказалась крайне сложной задачей. Тем не менее модификация работает и приносит массу удовольствия. - Nyko, разработчик модификации

Часть механик автору пришлось сделать раздельными из-за глубоких ограничений скриптов оригинала. Спасение или сбор Маленьких Сестричек происходят индивидуально, благодаря чему каждый игрок самостоятельно определяет судьбу персонажей и получает собственный запас ресурса ADAM. Автономными остались вызовы лифтов, а также выполнение промежуточных сюжетных задач в локациях Гефест и Высоты Олимпуса, где каждому напарнику требуется лично собирать элементы костюма Большого Папочки.

Главным техническим компромиссом текущей версии стало финальное противостояние с Фонтейном. Из-за жесткой скриптовой структуры сцены разработчик пока не сумел объединить 2 участников в едином сражении, поэтому финального босса каждому напарнику приходится одолевать отдельно в собственном сеансе.

Ранняя версия 0.1 также содержит ряд технических недочетов и сетевых рассинхронизаций. Напарник может временно становиться невидимым при нехватке свободных моделей врагов на уровне, испытывать сбои позиционирования или получать урон от выстрелов и взрывов союзника. Клиентская сторона также рискует столкнуться с критическим сбоем после победы над доктором Стейнманом и при воспроизведении некоторых сюжетных катсцен.

Для запуска BioShock Together требуется оригинальная версия BioShock Remastered в сервисе Steam без сторонних модификаций и с полностью совпадающими файлами у 2 участников. Подключение работает по протоколу UDP через порт 27015 напрямую по IP адресу либо с использованием виртуальных локальных сетей Hamachi и Radmin. Разработчик продолжает полировку сетевого кода и планирует улучшить стабильность в последующих обновлениях.