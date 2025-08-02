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BioShock 20.08.2007
Экшен, Шутер, От первого лица, Стимпанк
9 4 056 оценок

По данным Шрайера, 2K Games отменила ремейк Bioshock 1 в начале этого года

monk70 monk70

Сейчас для франшизы Bioshock настали непростые времена, особенно после недавних сообщений о том, что четвёртая часть столкнулась с трудностями в разработке, несмотря на более чем десятилетие работы.

Джейсон Шрайер: "Разработка новой BioShock столкнулась с трудностями, 2K меняет руководство и нарративное направление"

Поклонников франшизы могут ждать ещё более неприятные новости. Давно обсуждавшийся ремейк первой Bioshock теперь подтверждён, но, к сожалению, 2K Games отменила его в начале этого года, возможно, из-за производственных проблем, связанных с четвёртой частью.

По данным Bloomberg, их источники подтверждают отмену ремейка Bioshock в начале этого года. Слухи о ремейке появились ещё в 2021 году, когда в утечке о видеокартах Nvidia GeForce упоминался ремастер Bioshock RTX.

Предыдущие сообщения также предполагали, что 2K Games готовится анонсировать ремейк в этом году. Таким образом, предполагается, что игра находилась в глубокой разработке, возможно, даже близка к релизу.

Столь поздняя отмена лишь говорит о том, что 2K Games решила сократить бюджет, особенно учитывая плачевное состояние Bioshock 4. Тем не менее, жаль, что проект пришлось отложить, учитывая, как сильно его ждали фанаты.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

В своё время пропустил Биошок Инфинити. Стоит играть, или она устарела давно? Первые части не особо мне зашли

1
Serj77777

Хорошая игра,конечно попробовать стоит,но мне и первые две нравятся,а потому даже и не знаю,как оно будет тебе.)

4
Jesse Faden

Так же) Об игре много слышишь в новостях и в комментариях вспоминают и поэтому скорее только пока сам не попробуешь, не сделаешь вывода по итогу

4
Raf9111

она другая в сравнении с первыми двумя. поэтому если первые были для тебя условно середнях - то есть шансы, что инфинити зайдет. я бы на твоем месте попробовал. мне и первые две конечно зашли, не так давно перепроходил. за инфинити вот не вспомню даже понравилась ли она больше или нет, но тоже пройдена)