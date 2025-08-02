По данным Шрайера, 2K Games отменила ремейк Bioshock 1 в начале этого года

Сейчас для франшизы Bioshock настали непростые времена, особенно после недавних сообщений о том, что четвёртая часть столкнулась с трудностями в разработке, несмотря на более чем десятилетие работы.

Поклонников франшизы могут ждать ещё более неприятные новости. Давно обсуждавшийся ремейк первой Bioshock теперь подтверждён, но, к сожалению, 2K Games отменила его в начале этого года, возможно, из-за производственных проблем, связанных с четвёртой частью.

По данным Bloomberg, их источники подтверждают отмену ремейка Bioshock в начале этого года. Слухи о ремейке появились ещё в 2021 году, когда в утечке о видеокартах Nvidia GeForce упоминался ремастер Bioshock RTX.

Предыдущие сообщения также предполагали, что 2K Games готовится анонсировать ремейк в этом году. Таким образом, предполагается, что игра находилась в глубокой разработке, возможно, даже близка к релизу.

Столь поздняя отмена лишь говорит о том, что 2K Games решила сократить бюджет, особенно учитывая плачевное состояние Bioshock 4. Тем не менее, жаль, что проект пришлось отложить, учитывая, как сильно его ждали фанаты.