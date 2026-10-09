Режиссер фильма по BioShock признался, что "спит и видит", как снимет экранизацию для Netflix

Новостей об адаптации BioShock от Netflix в последнее время было крайне мало, но режиссер проекта всё еще горит идеей выпустить картину. Фрэнсис Лоуренс, который сейчас занят новыми Голодными играми, поделился свежими деталями о долгожданном фильме.

Мы всё еще полируем сценарий. Мне кажется, мы уже совсем близки к финалу, и у меня от него очень хорошие предчувствия, — рассказал Лоуренс во время пресс-тура. — Да, я бы очень хотел его снять. Я просто сплю и вижу, как займусь этим проектом. Я постоянно над ним работаю и пытаюсь сдвинуть дело с мертвой точки

Netflix анонсировал полноценный фильм с живыми актерами по вселенной BioShock еще в 2022 году, и с тех пор лента находится в разработке. Лоуренс сразу закрепился в кресле режиссера, однако из-за забастовок в Голливуде и его занятости на съемках Голодных игр производство фильма на какое-то время практически встало.

В 2025 году стало известно, что сюжет картины полностью переписывают под более скромный бюджет. В интервью Variety продюсер Рой Ли назвал проект «более личной историей», отказавшись от концепции масштабного блокбастера. Кроме того, Ли подтвердил изданию The Direct, что фильм будет основан на самой первой части игры. Все остальные подробности Netflix, а также создатели игры из 2K и Take-Two Interactive держат в строжайшем секрете.

Напомним, что оригинальный шутер от первого лица BioShock вышел в 2007 году. Его действие разворачивается в подводном городе Восторг (Rapture), который погрузился в антиутопический хаос из-за открытия АДАМа — генетического материала, дарующего сверхспособности. Сюжет рассказывает о парне по имени Джек, который выживает после авиакатастрофы посреди Атлантического океана и находит скрытый вход в этот лежащий под волнами мир.