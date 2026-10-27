Режиссёр фильма BioShock объяснил, почему Голливуд не мог экранизировать игру почти 20 лет

Режиссёр будущей экранизации BioShock Фрэнсис Лоуренс рассказал, почему перенос культовой игры на большой экран оказался настолько сложным. По его словам, проекту мешали высокие производственные затраты, разногласия между создателями и трудности с адаптацией сюжета, в котором игрок сам выступает главным героем.

История фильма тянется ещё с 2009 года. Изначально постановкой должен был заняться Гор Вербински, известный по «Пиратам Карибского моря». Он планировал масштабную картину с бюджетом около 200 миллионов долларов, рейтингом R и актёром на главную роль, который не относился к числу крупных звёзд. Студия Universal не захотела рисковать такой суммой и отказалась от проекта. После этого Вербински предложил заняться фильмом самому Лоуренсу, но тот уже работал над другой картиной.

Позже к экранизации проявлял интерес Гильермо дель Торо, однако его попытка также закончилась неудачей. По словам Лоуренса, режиссёр не смог прийти к согласию с создателем игры по некоторым вопросам. Сам дель Торо ранее рассказывал, что разговоры о BioShock закончились одним из самых неприятных телефонных звонков в его карьере, после чего он решил больше не браться за адаптации видеоигр.

Лоуренс в итоге получил возможность реализовать собственное видение проекта на Netflix. Он признался, что главная сложность заключается в самой природе BioShock: игра предлагает невероятно проработанный мир, но её история строится вокруг игрока, которого сложно напрямую перенести в кино. Тем не менее режиссёр заявил, что команда постепенно приближается к результату.

При этом Лоуренс подчеркнул, что намерен бережно отнестись к оригиналу. Создатель BioShock хотел убедиться, что режиссёр понимает дух игры и готов сохранить её ключевые идеи и темы. По словам Лоуренса, именно это стало важным условием для дальнейшей работы над фильмом.