Спустя более 18 лет после выхода Bioshock в ней, похоже, нашли отсылку на культовое аниме

Спустя более чем 18 лет после выхода Bioshock один из фанатов игры, по всей видимости, обнаружил в ней отсылку на культовое аниме.

Речь идет о "Магнитной розе" - одной из трех историй из аниме-антологии под названием "Воспоминания о будущем". Фанат игры заметил, что одна из локаций на уровне Fort Frolic подозрительно точно повторяет сцену из аниме - в обоих случаях мать и дочь сидят друг на против друга за обеденным столом и так же в обоих случаях они покрыты льдом. Комната, в которой они находятся, в Bioshock тоже, хоть и с оглаской на свой сеттинг, как можно точно повторяет таковую из аниме:

Большинство фанатов игры уверены, что эта небольшая сценка определенно является отсылкой на "Магнитную розу", так как между локацией из игры и аниме слишком уж много сходств, чтобы все это списать просто на "совпадение".