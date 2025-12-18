Спустя более 18 лет после выхода Bioshock в ней, похоже, нашли отсылку на культовое аниме

Спустя более чем 18 лет после выхода Bioshock один из фанатов игры, по всей видимости, обнаружил в ней отсылку на культовое аниме.
Речь идет о "Магнитной розе" - одной из трех историй из аниме-антологии под названием "Воспоминания о будущем". Фанат игры заметил, что одна из локаций на уровне Fort Frolic подозрительно точно повторяет сцену из аниме - в обоих случаях мать и дочь сидят друг на против друга за обеденным столом и так же в обоих случаях они покрыты льдом. Комната, в которой они находятся, в Bioshock тоже, хоть и с оглаской на свой сеттинг, как можно точно повторяет таковую из аниме:
Большинство фанатов игры уверены, что эта небольшая сценка определенно является отсылкой на "Магнитную розу", так как между локацией из игры и аниме слишком уж много сходств, чтобы все это списать просто на "совпадение".
магнитная роза - сайфай шедевр.
кто не смотрел - марш на торренты.
Только эдит классный с ним видел. Но был у меня опыт с аниме 90-ых, чёт неположительный он получился. Это ещё и автор Акиры, который тоже шизой преисполнен.
ох опять фанаты сову на глобус натянули
Какой там культовое аниме... вся игра - отсылка к книжкам Айн Рэнд. Опусы которой анимешники не читали, само собой.
что из этого по твоему относится к игре?
Для того, чтобы понять это, нужно уметь читать.
Вся игра посвящена высмеиванию и критике объективизма. Персонажи тоже скопированы с фриков Айн Рэнд.
На реддит всегда либо тормозы, либо любители притянуть за уши.