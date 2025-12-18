ЧАТ ИГРЫ
BioShock 20.08.2007
Экшен, Шутер, От первого лица, Стимпанк
9 4 230 оценок

Спустя более 18 лет после выхода Bioshock в ней, похоже, нашли отсылку на культовое аниме

Your Hair is Beautiful Your Hair is Beautiful

Спустя более чем 18 лет после выхода Bioshock один из фанатов игры, по всей видимости, обнаружил в ней отсылку на культовое аниме.

Речь идет о "Магнитной розе" - одной из трех историй из аниме-антологии под названием "Воспоминания о будущем". Фанат игры заметил, что одна из локаций на уровне Fort Frolic подозрительно точно повторяет сцену из аниме - в обоих случаях мать и дочь сидят друг на против друга за обеденным столом и так же в обоих случаях они покрыты льдом. Комната, в которой они находятся, в Bioshock тоже, хоть и с оглаской на свой сеттинг, как можно точно повторяет таковую из аниме:

Большинство фанатов игры уверены, что эта небольшая сценка определенно является отсылкой на "Магнитную розу", так как между локацией из игры и аниме слишком уж много сходств, чтобы все это списать просто на "совпадение".

5
7
Комментарии:  7
A E

магнитная роза - сайфай шедевр.
кто не смотрел - марш на торренты.

5
ratte88

Только эдит классный с ним видел. Но был у меня опыт с аниме 90-ых, чёт неположительный он получился. Это ещё и автор Акиры, который тоже шизой преисполнен.

нитгитлистер

ох опять фанаты сову на глобус натянули

1
Ahnx

Какой там культовое аниме... вся игра - отсылка к книжкам Айн Рэнд. Опусы которой анимешники не читали, само собой.

1
нитгитлистер
Объективизм — это радикальный индивидуализм, утверждающий:
Объективность реальности и познаваемость её разумом.
Моральную легитимность личного счастья как цели.
Капитализм как единственную систему, совместимую с правами человека.

что из этого по твоему относится к игре?

Ahnx нитгитлистер

Для того, чтобы понять это, нужно уметь читать.

Вся игра посвящена высмеиванию и критике объективизма. Персонажи тоже скопированы с фриков Айн Рэнд.

bysaturn

На реддит всегда либо тормозы, либо любители притянуть за уши.