Разговоры о возможном ремейке BioShock возобновились после того, как в магазине Xbox было замечено необычное изменение в названии оригинальной игры. Пользователь Reddit под ником alishock обратил внимание на то, что теперь игра значится как «BioShock (Xbox 360)».

Согласно архивным снимкам из сервиса Wayback Machine, ещё в сентябре игра была указана просто как «BioShock». Как утверждает автор поста на Reddit, название оставалось неизменным как минимум с 2021 года.

В описаниях BioShock 2 и BioShock Infinite для Xbox 360, а также BioShock Remastered, подобных изменений не произошло. Автор также отметил, что ни у одной другой игры в библиотеке Xbox нет аналогичного уточнения платформы в названии. В магазине Steam название игры осталось прежним.

Это открытие перекликается с более ранней информацией от журналиста Джейсона Шрайера: в прошлом году он сообщил, что ремейк BioShock находился в разработке, но проект был «отложен на полку» (а не окончательно отменен), что оставляет возможность для возобновления работы над ним.

Оригинальная игра BioShock, созданная студией Irrational Games под руководством Кена Левина, вышла в августе 2007 года на Windows и Xbox 360. С тех пор суммарные продажи трёх основных частей серии превысили 43 миллиона копий.

В настоящее время студия Cloud Chamber, прошедшая через реструктуризацию и смену руководства, работает над следующей игрой в серии BioShock под началом Рода Фергюссона.