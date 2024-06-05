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BioShock 2 09.02.2010
Экшен, Шутер, От первого лица, Стимпанк
8.8 2 554 оценки

Для BioShock 2 Remastered вышел HD текстур-пак, в котором обновлено более 3500 текстур

Procy_on
Новости

Моддер FCH823 выпустил новый HD текстур-пак для BioShock 2 Remastered, в котором переработано более 3500 текстур.

Если говорить подробнее, то этот мод-пак избавляется от множества пиксельных текстур, которые присутствовали в ремастере. Более того, он улучшает мелкие детали благодаря новым алгоритмам и методам ИИ, которые доступны на данный момент. Большинство диффузных и спекулярных текстур были увеличены в X2 или X4, в зависимости от содержимого и исходного разрешения.

Мод охватывает все типы текстур. Это окружение, объекты, персонажи, реклама и многое другое. Единственное, что осталось нетронутым - это пользовательский интерфейс (который не сохраняется в виде текстур).

Для тех, кому интересно, 2K Marin действительно использовала ИИ=инструменты для улучшения текстур в BioShock 2 Remastered. Однако тогда эти инструменты были не так хороши, как сейчас. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, моддер повысил масштаб оригинальных текстур 2010 года.

+ ещё 6 картинок

Вы можете скачать этот HD Texture Pack по этой ссылке. Обратите внимание, что размер разархивированного файла составляет около 13 ГБ. Чтобы установить его, вам понадобится около 22 ГБ.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Stas776

Неплохо, его бы мне полтора года назад

0
Signore

Сам недавно 1 и 2 части перепроходил, в конце прошлого года

0
Кей Овальд

Отлично выглядит.

0
Гемор

Ремейк бы сделали на новом двигле с лучами и все такое, плюс миссии добавили бы побольше и мир расширили чтобы не такая короткая как первая часть. Было бы здорово.

0
saa0891

Печально что продолжение серии не сделали.

0
Taga_m

Я один не заметил разницу с модом и без?

-2
saa0891

Видимо тебе пора к окулисту, посмотри хотя бы на сетку на первом скрине.

2