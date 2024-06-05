Для BioShock 2 Remastered вышел HD текстур-пак, в котором обновлено более 3500 текстур

Моддер FCH823 выпустил новый HD текстур-пак для BioShock 2 Remastered, в котором переработано более 3500 текстур.
Если говорить подробнее, то этот мод-пак избавляется от множества пиксельных текстур, которые присутствовали в ремастере. Более того, он улучшает мелкие детали благодаря новым алгоритмам и методам ИИ, которые доступны на данный момент. Большинство диффузных и спекулярных текстур были увеличены в X2 или X4, в зависимости от содержимого и исходного разрешения.
Мод охватывает все типы текстур. Это окружение, объекты, персонажи, реклама и многое другое. Единственное, что осталось нетронутым - это пользовательский интерфейс (который не сохраняется в виде текстур).
Для тех, кому интересно, 2K Marin действительно использовала ИИ=инструменты для улучшения текстур в BioShock 2 Remastered. Однако тогда эти инструменты были не так хороши, как сейчас. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, моддер повысил масштаб оригинальных текстур 2010 года.
Вы можете скачать этот HD Texture Pack по этой ссылке. Обратите внимание, что размер разархивированного файла составляет около 13 ГБ. Чтобы установить его, вам понадобится около 22 ГБ.
Неплохо, его бы мне полтора года назад
Сам недавно 1 и 2 части перепроходил, в конце прошлого года
Отлично выглядит.
Ремейк бы сделали на новом двигле с лучами и все такое, плюс миссии добавили бы побольше и мир расширили чтобы не такая короткая как первая часть. Было бы здорово.
Печально что продолжение серии не сделали.
Я один не заметил разницу с модом и без?
Видимо тебе пора к окулисту, посмотри хотя бы на сетку на первом скрине.