Для BioShock 2 Remastered вышел HD текстур-пак, в котором обновлено более 3500 текстур

игроку будет доверена роль не какого-то там детектива, а… «Большого Папочки»! Да не простого, а самого первого. Так сказать зачинателя «расы» Big Daddy в городе Рапчур. Однако пенсионеров здесь не уважают – мы выступаем в роли эдакого «отступника», не желающего мириться с нынешними порядками в подводном царстве. Соответственно, другие «Большие Папочки» нам не союзники, а заклятые враги. На старте первой целью у игрока стоит поиск своей «Маленькой Сестрички». Убивая встречающихся на пути «Папочек», разработчики будут ставить привычный для нас выбор – либо слопать за обе щеки оставшуюся в одиночестве «Сестричку», либо взять ее с собой в путешествие. Ага, именно так – поднять и усадить к себе на плечо и идти выкачивать Адам из трупов. Ну а сплайсеры будут всячески мешать нашим походам и пытаться отобрать у «Сестрички» столь ценную дозу Адама. Защищать беззащитную девчушку можно с помощью бура, который у нас вместо правой руки, и недюжинной силы, благодаря которой сшибать с ног врагов мощными наскоками – одно удовольствие. В качестве альтернативы физическому насилию выступают плазмиды. Количество апгрейдов возрастет, а использование плазмидов на поле боя все еще будет требовать от вас небольших умственных усилий – так, если швырнуть фаерболл в работающий циклон, то невинный ветерок сразу же обрастет огненными вихрями и запросто спалит толпу врага.



Стоп, а причем тогда здесь «Большая Сестричка»? Она невесть как стала правителем Рапчура и главным антагонистом в игре. Одна из ее сил – телекинез, при помощи которого можно швыряться ящиками, мебелью и прочей утварью. Она очень сильная, быстрая и, кстати, получилась в ходе каких-то страшных эволюционных преобразований из своей уменьшенной копии, оставшейся в живых после финала первой части.



Так как BioShock 2 происходит через 10 лет после событий оригинала, то надо думать, что за это время в Рапчуре много что изменилось. Например, развалилась часть перекрытий, и несколько уровней нам придется протопать по морскому дну.



Последнее – во второй части действительно есть мультиплеер. Но вот в какой форме он будет представлен – неизвестно.