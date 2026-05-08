Для BioShock 2 Remastered вышел мод с полной переработкой геймплея

В прошлом месяце мы сообщали о моде с переработкой геймплея для BioShock Remastered.

И сегодня похожий мод стал доступен и для BioShock 2 Remastered.

Созданный VoidCrownStudios мод The Wrath Of Lamb вносит многочисленные изменения в оружие и плазмиды. Кроме того, он перерабатывает игровую экономику, разблокирует торговые автоматы и увеличивает количество появляющихся врагов.

В результате получается свежий игровой опыт как для новых игроков, так и для тех, кто уже проходил игру ранее. Это отличный мод для тех, кто давно не запускал BioShock 2 Remastered. С его помощью вы получите несколько иной опыт по сравнению с оригинальным прохождением. Да, сюжет останется прежним, однако это отличный геймплейный мод для второго или третьего прохождения.

Мод предлагает три варианта увеличения количества врагов. Вы можете выбрать множитель 5X, 10X или 20X. Множитель 20X способен превратить игру в настоящее безумие. Он предназначен для тех, кто хочет дополнительного уровня сложности. Увидеть это можно в трейлере ниже. Особенно интересно наблюдать, как Восторг заполнен огромным количеством врагов.

Ознакомиться со всем списком изменений оружия и плазмидов, а также скачать сам мод вы можете по этой ссылке.