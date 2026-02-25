В BioShock 2 хотели добавить динамические появления Старшей Сестры

Во время разработки BioShock 2 команда рассматривала возможность сделать встречи со Старшей Сестрой куда более пугающими и непредсказуемыми. Об этом рассказал геймдизайнер Дэвид Линдси Питтман.

По его словам, обсуждалась система динамических появлений: враг мог возникать на краю поля зрения игрока каждый раз, когда темп игры снижался. Это должно было создать постоянное ощущение тревоги и слежки, а не ограничиваться заранее прописанными сценами.

В итоге от идеи отказались, и появления Старшей Сестры в релизной версии остались заскриптованными. Однако сама концепция не была забыта.

Спустя более десяти лет Питтман использовал этот наработанный механизм в своей новой карточной игре The Killing Stone. По его словам, динамическая система «пугающих появлений» добавила проекту живости и неожиданности — настолько, что даже сам разработчик иногда оказывается застигнут врасплох событиями в собственной игре.