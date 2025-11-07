BioShock 4 и Judas никто не отменял, но даже Take-Two не знает, когда они выйдут

Вторая отсрочка Grand Theft Auto VI повлияла на акции Take-Two Interactive, и те, кто ожидает, что издатель сможет в краткосрочной перспективе компенсировать отсутствие такого гиганта, как GTA 6, могут быть разочарованы.
Американский издатель вподтвердил, что ни одна из разрабатываемых игр не была отменена, но на данный момент нет даты выхода ряда самых ожидаемых игр компании. Среди «долгосрочных планов» Take-Two упоминает BioShock 4, Judas от Кена Левина, Project Ethos, CSR3 и Top Goal, подтверждая, что эти игры находятся в разработке, но в настоящее время не имеют ни даты выхода, ни ориентировочного окна для релиза. Тем не менее, тот факт, что они есть в списке «долгосрочных» игр, не сулит ничего хорошего в плане скорого выпуска.
Летом ходили слухи об отмене BioShock 4, увольнении более 80 сотрудников Cloud Chambers (студии-разработчика проекта) и привлечении Рода Фергюсона для спасения проекта в последний момент. Это имя было выбрано не случайно, поскольку Фергюсон уже помогал Irrational Games спасать BioShock Infinite от турбулентного развития.
Жудас.. Эт про евреев что-то? // Александр Королёв
Так Кен Левин - еврей, хз какие он темы данным названием решил в будущей игре затронуть (если она вообще выйдет).
Пусть Род Фергюсон, ещё даст пинков лентяю Левину
Подождем, может и увидим...
А говорили раньше что Judas должна выйти до марта этого года
Я уважаю Кена Левина, потому что BioShock 1 и 3 шедевры, когда бы она не вышла игра будет на ровне c BioShock а то и лучше, вот только когда это будет неизвестно
