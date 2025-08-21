BioShock 4 перенесли, а многих сотрудников студии уволили - об этом сообщает Джейсон Шрайер

Тревожные новости из Рапчура: разработка BioShock 4 погрузилась в хаос

Знаменитая игровая серия столкнулась с серьёзными трудностями на пути к выходу. О грядущей части культовой франшизы от студии Cloud Chamber вновь заговорили, но на этот раз новости повергли фанатов в уныние. По данным авторитетного инсайдера Джейсона Шрайера, проект переживает не лучшие времена.

Что происходит с разработкой?

Согласно последнему отчету, основанному на словах осведомлённых источников, разработка новой BioShock (известной под кодовым названием Parkside) находится в состоянии, которое в игровой индустрии метко называют «производственным адом» (development hell). Это означает череду непрекращающихся проблем, которые мешают проекту стабильно двигаться вперёд.

Ситуация настолько серьёзна, что материнская компания 2K Games была вынуждена пойти на радикальные меры.

Ключевые проблемы проекта

Вот основные challenges, с которыми столкнулись разработчики:

Массовые увольнения: Было уволено около 80 сотрудников, задействованных в процессе разработки. Подобные кадровые перестановки в середине производства почти всегда свидетельствуют о глубоком пересмотре стратегии или попытке сократить издержки.

Смена руководства: Произошла очередная смена ключевых руководителей проекта. Частая ротация лидеров часто приводит к смене творческого видения и мешает сохранить единый вектор на протяжении всего цикла разработки.

Кризис видения: Студия до сих пор не может определиться с финальной концепцией игры. Постоянные споры о том, каким должен быть геймплей, повествование и общее направление проекта, серьёзно тормозят прогресс.

Смена технологической базы: Команда приняла сложное решение о переходе с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Хотя UE5 предлагает массу новых возможностей, такой мид-дев-переход требует огромных ресурсов на перенос и переработку уже созданного контента, что неизбежно отбрасывает разработку на несколько шагов назад.

Последствия для игроков: долгое ожидание

Самое очевидное и печальное для поклонников серии последствие всех этих проблем — значительный перенос сроков релиза.

Если ранее внутри компании рассчитывали представить игру к концу 2026 финансового года (то есть примерно к началу календарного 2027 года), то теперь эти планы кардинально пересмотрены. По последним данным, выход BioShock 4 ожидается не раньше 2028 года.

Свет в конце тоннеля?

Несмотря на шквал негативных новостей, важно помнить, что сложные и болезненные этапы разработки — не приговор. История игровой индустрии знает множество примеров, когда проекты, пережившие подобный «ад», в конечном счёте становились хитами (например, BioShock Infinite также сталкивалась с серьёзными задержками и переосмыслением).

Очевидно, что 2K и Cloud Chamber хотят выпустить игру, достойную легендарного имени BioShock, и не готовы идти на компромиссы в качестве. Остаётся лишь надеяться, что текущие трудности пойдут проекту на пользу и в итоге мы получим столь же инновационную и захватывающую игру, как и её предшественницы. Однако ждать её придётся ещё очень долго.