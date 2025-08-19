BioShock 4 теряет разработчиков, вытаскивать проект из производственного ада будет бывший глава Diablo 4

Поклонники культовой стимпанк-вселенной BioShock уже давно ждут полноценное продолжение. Долгое время геймеры могли лишь довольствоваться слухами о четвертой части, которые в последнее время становились все более тревожными. К сожалению, мрачные тучи вокруг проекта еще не отступают, но уже появилась надежда на что-то хорошее. Ведь сегодня стало известно, что разработку новой BioShock возглавит Род Фергюссон.

Авторитетный игровой журналист Джейсон Шрайер сообщил, что студия-разработчик Cloud Chamber проводит очередную волну увольнений. Эта новость последовала за его же недавним отчетом о том, что игра, находящаяся в разработке более десяти лет, провалила внутренний издательский смотр, что привело к смене руководства и полному пересмотру сюжета.

Однако на фоне этих плохих новостей есть и одна хорошая, и она крайне весомая. Новым главой студии Cloud Chamber и всей франшизы BioShock назначен Род Фергюссон — бывший руководитель разработки Diablo 4.

Фергюссон известен в индустрии как «спаситель» или «фиксер» — продюсер, которого приглашают в проекты, находящиеся в производственном аду, чтобы наладить процессы и довести игру до релиза. В его послужном списке — спасенные Gears 4, Gears 5, Diablo 4 и, что самое важное, BioShock Infinite. Десять лет назад он уже спасал эту франшизу, и теперь ему предстоит сделать это снова. Сам Фергюссон подтвердил свое назначение, заявив, что в студии идет «реструктуризация» и впереди много тяжелой работы.

Некоторые из вас уже догадались: я возвращаюсь в 2K, чтобы возглавить серию, которая очень много значит для меня как нового руководителя франшизы BioShock.



Я буду руководить Cloud Chamber и курировать разработку следующей игры BioShock, а также расширений франшизы, таких как находящийся в разработке фильм Netflix. Хотя я с нетерпением жду начала работы в ближайшие недели, я понимаю, что реструктуризация студии — непростое время для команды. Я глубоко благодарен за проделанную работу и полон решимости создать игру BioShock, которой мы будем гордиться и которая понравится нашим игрокам. А пока меня ждет череда адаптации, и я с нетерпением жду возможности поделиться ею подробнее.

— написал Фергюссон.

После информации от Джейсона Шрайера новости о будущем BioShock на проходящей сейчас выставке Gamescom 2025 ждать точно не стоит. Студия вряд ли анонсирует игру или покажет хотя бы тизер после волны увольнений и смены руководства.

Тем не менее, теперь за проект отвечает один из самых опытных кризис-менеджеров в индустрии. Это дает серьезную надежду на то, что разработка наконец выйдет на правильный путь, и, возможно, первые хорошие новости об игре появятся уже в 2026 году.