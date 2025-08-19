ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
BioShock 4 TBA
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.3 149 оценок

BioShock 4 теряет разработчиков, вытаскивать проект из производственного ада будет бывший глава Diablo 4

Gutsz Gutsz

Поклонники культовой стимпанк-вселенной BioShock уже давно ждут полноценное продолжение. Долгое время геймеры могли лишь довольствоваться слухами о четвертой части, которые в последнее время становились все более тревожными. К сожалению, мрачные тучи вокруг проекта еще не отступают, но уже появилась надежда на что-то хорошее. Ведь сегодня стало известно, что разработку новой BioShock возглавит Род Фергюссон.

Авторитетный игровой журналист Джейсон Шрайер сообщил, что студия-разработчик Cloud Chamber проводит очередную волну увольнений. Эта новость последовала за его же недавним отчетом о том, что игра, находящаяся в разработке более десяти лет, провалила внутренний издательский смотр, что привело к смене руководства и полному пересмотру сюжета.

Джейсон Шрайер: "Разработка новой BioShock столкнулась с трудностями, 2K меняет руководство и нарративное направление"

Однако на фоне этих плохих новостей есть и одна хорошая, и она крайне весомая. Новым главой студии Cloud Chamber и всей франшизы BioShock назначен Род Фергюссон — бывший руководитель разработки Diablo 4.

Фергюссон известен в индустрии как «спаситель» или «фиксер» — продюсер, которого приглашают в проекты, находящиеся в производственном аду, чтобы наладить процессы и довести игру до релиза. В его послужном списке — спасенные Gears 4, Gears 5, Diablo 4 и, что самое важное, BioShock Infinite. Десять лет назад он уже спасал эту франшизу, и теперь ему предстоит сделать это снова. Сам Фергюссон подтвердил свое назначение, заявив, что в студии идет «реструктуризация» и впереди много тяжелой работы.

Некоторые из вас уже догадались: я возвращаюсь в 2K, чтобы возглавить серию, которая очень много значит для меня как нового руководителя франшизы BioShock.

Я буду руководить Cloud Chamber и курировать разработку следующей игры BioShock, а также расширений франшизы, таких как находящийся в разработке фильм Netflix. Хотя я с нетерпением жду начала работы в ближайшие недели, я понимаю, что реструктуризация студии — непростое время для команды. Я глубоко благодарен за проделанную работу и полон решимости создать игру BioShock, которой мы будем гордиться и которая понравится нашим игрокам. А пока меня ждет череда адаптации, и я с нетерпением жду возможности поделиться ею подробнее.

— написал Фергюссон.

После информации от Джейсона Шрайера новости о будущем BioShock на проходящей сейчас выставке Gamescom 2025 ждать точно не стоит. Студия вряд ли анонсирует игру или покажет хотя бы тизер после волны увольнений и смены руководства.

Тем не менее, теперь за проект отвечает один из самых опытных кризис-менеджеров в индустрии. Это дает серьезную надежду на то, что разработка наконец выйдет на правильный путь, и, возможно, первые хорошие новости об игре появятся уже в 2026 году.

27
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Gridon

руководитель донатной помойки Diablo 4 это конечно серьёзная надежда на правильный путь. Прямиком к сезонным пропускам аукционам плазмидов и дейликам по сбору моллюсков для маленьких сестричек.

11
JustA_NiceGuy

Донатной помойки? С каких пор в Diablo 4 донат хоть что-то решает? 😃 В магазе одни лишь скины, а DLC никто не заставляет тебя покупать.

2
Night Driving Avenger

До Дьяблы же мужик вообще не работал, ага. То, что он продюсировал Гирзы и Буллетшторм, а также вытаскивал Биошок Инфинит из производственного ада, мы конечно же вспоминать не будем...

https://www.mobygames.com/person/141061/rod-fergusson/credits/

Gridon JustA_NiceGuy

Безусловно. И дышать тоже никто не заставляет пока тебя на истязании 4 душат персы с платным имба классом рунами и наёмниками. Зато в магазе есть красивые шкурки по цене ещё одной игры чтобы ты хоть как то выделялся на фоне тех кто играет а не страдает

2
TheNikolay00
В его послужном списке — спасенные Gears 4, Gears 5, Diablo 4

А каким образом он спас Diablo 4?

2
gliga142

лучше бы он ее не спасал - получился какой то онлайн шлак

1
K0t Felix

Мдя, блэт

1
CRAZY rock GAME

Может он когда нибудь и выйдет то в любом случае без Левина это уже будет не BioShock

Кей Овальд

Ну, хз, поглядим. Но, думается, тут лучше быть пессимистом.

CRAZY rock GAME

Это еще не скоро, они разработку по любому перезапустили а может даже и не начинали