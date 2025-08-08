BioShock 4 "выйдет", пообещал гендиректор Take-Two

К сожалению для поклонников BioShock, на днях стало известно, что сюжет новой игры будет переработан, поскольку он не понравился руководству компании Take-Two. А это значит, что до выхода игры еще пройдут не один год.

Комментируя эту тему, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что достойно продолжить дело Кена Левина — действительно сложная задача. Тем не менее, разработчики прилагают все усилия, чтобы новая игра не утратила ДНК BioShock..

«У нас были взлеты и падения. Это правда. Также у нас были изменения в руководстве студии. Тем не менее, у нас есть большое наследие, которое мы должны уважать в BioShock, благодаря работе Кена Левина и всему, что было до этого, что было так успешно. Мы должны обеспечить, чтобы этот новый опыт был верным ДНК BioShock, с одной стороны, и большим прорывом, с другой. Это всегда сложно. Мы верим, что мы готовы к этому вызову, но это не будет легким путем».

Кен Левин известно как создатель франшизы BioShock. После релиза BioShock Infinite, он решил основать собственную студию, где сейчас работает над Judas, своим новым футуристическим шутером от первого лица.