ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
BioShock 4 TBA
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.5 146 оценок

BioShock 4 "выйдет", пообещал гендиректор Take-Two

Gruz_ Gruz_

К сожалению для поклонников BioShock, на днях стало известно, что сюжет новой игры будет переработан, поскольку он не понравился руководству компании Take-Two. А это значит, что до выхода игры еще пройдут не один год.

Комментируя эту тему, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что достойно продолжить дело Кена Левина — действительно сложная задача. Тем не менее, разработчики прилагают все усилия, чтобы новая игра не утратила ДНК BioShock..

«У нас были взлеты и падения. Это правда. Также у нас были изменения в руководстве студии. Тем не менее, у нас есть большое наследие, которое мы должны уважать в BioShock, благодаря работе Кена Левина и всему, что было до этого, что было так успешно. Мы должны обеспечить, чтобы этот новый опыт был верным ДНК BioShock, с одной стороны, и большим прорывом, с другой. Это всегда сложно. Мы верим, что мы готовы к этому вызову, но это не будет легким путем».

Кен Левин известно как создатель франшизы BioShock. После релиза BioShock Infinite, он решил основать собственную студию, где сейчас работает над Judas, своим новым футуристическим шутером от первого лица.

19
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
AjarVryn

А что есть Биошок 3?Я только про две части знал.

5
J a r v i s

Без Элизабет будет не торт

3
Tallib

Элизабет будет - Он

DisciplinedKendric

Причем тут Пираты Карибского моря, если тут речь про игру Биошок? Фейспалм

BAZKIN

Выйдет и зайдет нормально?

1
Евгений Кондратенко

BioShock 4 "выйдет", пообещал гендиректор Take-Two

Охотно "верим", ответили игроки

1
Рикочико

Только этот проект будет создаваться без Левина.
Так Иуда провалиться в продажах и Левина принудительно на пенсию отправят.

1
ThinFalco

Интересно, какой там был сюжет🤔

Кей Овальд

В наше время это звучит как угроза.

Egik81

Разумеется, он "выйдет". Только вот не думаю, что туда, куда хотелось бы большинству.

Hall_1920

кен левин вернётся, что бы закрыть и ввести в депрессию тейк ту, ой уже