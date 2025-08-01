Джейсон Шрайер: "Разработка новой BioShock столкнулась с трудностями, 2K меняет руководство и нарративное направление"

Долгожданная новая часть серии BioShock, как сообщается, столкнулась со значительными трудностями в связи с тем, что издатель 2K Games проводит масштабные внутренние перестановки. Согласно сообщению Джейсона Шрайера из Bloomberg, игра недавно провалила внутреннюю проверку, что повлекло за собой перестройку как нарративного отдела, так и руководства студии, поскольку материнская компания Take-Two Interactive пытается исправить ситуацию с проблемным проектом.
Сообщается, что новая игра BioShock, разрабатываемая в настоящее время в Cloud Chamber, вызвала обеспокоенность у руководителей высшего звена 2K после того, как они ознакомились с последней сборкой игры. Инсайдеры сообщили, что нарратив игры был определён как слабое место и будет существенно переработан в ближайшие месяцы. Эти изменения произошли после нескольких лет нестабильного производства и сложной истории разработки. Считается, что текущая версия проекта была запущена внутри компании в 2019 году.
После провала проверки 2K Games уволила главу студии Cloud Chamber Келли Гилмор и перевела креативного директора Хогарта де ла Планте на должность, связанную с издательским делом. Эта перестановка в руководстве вызвала опасения среди сотрудников по поводу возможных увольнений, особенно после того, как по всей компании было заявлено о необходимости повышения гибкости и эффективности Cloud Chamber.
В ответ на запросы Bloomberg 2K опубликовала заявление, подтверждающее смену руководства и подтверждающее приверженность франшизе BioShock.
Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить BioShock наилучшее будущее. Сейчас у нас хорошая игра, но мы стремимся создать отличную. Мы тесно сотрудничаем с руководством студии, чтобы определить этот путь.
Несмотря на эти трудности, 2K утверждает, что по-прежнему «полностью привержена» созданию игры BioShock, которая будет соответствовать ожиданиям её предшественников, получивших признание критиков. Сможет ли Cloud Chamber восстановить обороты и превратить проект в достойного преемника, пока неизвестно. Поклонники франшизы продолжают ждать, но с более сдержанными ожиданиями.
-Кен Левин сделал Биошок сидя в яме! из металлолома!
-Извините, мистер Зельник, но я не Кен Левин.
Мне нужен Bioshock 4! .... Ещё вчера! .... До завтрака!
С-стабильность
Как ни пронос, так золотуха
По ночам не спят, кушать не могут, всё об игроках думают...
Мне кажется, что проблемы вполне могут быть связанны ещё и с самим виденьем франшизы. Так как те темы, которые поднимала оригинальная трилогия, сейчас попросту не пройдут и могут кого-то "оскорбить". Да в принципе, не соответствуют нынешней политике
Так вроде критика капитализма очень даже в моде у левачков.
Хотя биошоковские сплейсеры очень напоминают современных радужных активистов)
Ну, том же Infinite в открытую показывался расизм, соответствующие выражения и прочее. Да, это делалось под маской: "Вот смотрите, какие они злые расисты и фашисты". Однако, сейчас у некоторых полыхнёт даже с этого, что, мол вот, вы посмели показать нег... афроамериканца в унизительном положении. Да, сейчас мода на подобное чуть спала, но 2K Games из тех студий, где это будет следовать ещё по инерции
В инфинит они могут и из-за Элизабет подорваться. Слишком красивая для этих существ)
В первых двух частях, своеобразный арт дизайн и негров я там не помню. В первой главный гад - белый мужик, а во второй белая женщина, но и ей противостоит другая женщина. Вдобавок большие сестрички появляются, чем не сильные и независимые?
Лично я не вижу моментов чтобы докапаться.
а все понятно - проблема с продвижением повестки...
Короче, о серии можно забыть видимо, по крайней мере на какое-то время.