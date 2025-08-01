Джейсон Шрайер: "Разработка новой BioShock столкнулась с трудностями, 2K меняет руководство и нарративное направление"

Долгожданная новая часть серии BioShock, как сообщается, столкнулась со значительными трудностями в связи с тем, что издатель 2K Games проводит масштабные внутренние перестановки. Согласно сообщению Джейсона Шрайера из Bloomberg, игра недавно провалила внутреннюю проверку, что повлекло за собой перестройку как нарративного отдела, так и руководства студии, поскольку материнская компания Take-Two Interactive пытается исправить ситуацию с проблемным проектом.

Сообщается, что новая игра BioShock, разрабатываемая в настоящее время в Cloud Chamber, вызвала обеспокоенность у руководителей высшего звена 2K после того, как они ознакомились с последней сборкой игры. Инсайдеры сообщили, что нарратив игры был определён как слабое место и будет существенно переработан в ближайшие месяцы. Эти изменения произошли после нескольких лет нестабильного производства и сложной истории разработки. Считается, что текущая версия проекта была запущена внутри компании в 2019 году.

После провала проверки 2K Games уволила главу студии Cloud Chamber Келли Гилмор и перевела креативного директора Хогарта де ла Планте на должность, связанную с издательским делом. Эта перестановка в руководстве вызвала опасения среди сотрудников по поводу возможных увольнений, особенно после того, как по всей компании было заявлено о необходимости повышения гибкости и эффективности Cloud Chamber.

В ответ на запросы Bloomberg 2K опубликовала заявление, подтверждающее смену руководства и подтверждающее приверженность франшизе BioShock.

Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить BioShock наилучшее будущее. Сейчас у нас хорошая игра, но мы стремимся создать отличную. Мы тесно сотрудничаем с руководством студии, чтобы определить этот путь.

Несмотря на эти трудности, 2K утверждает, что по-прежнему «полностью привержена» созданию игры BioShock, которая будет соответствовать ожиданиям её предшественников, получивших признание критиков. Сможет ли Cloud Chamber восстановить обороты и превратить проект в достойного преемника, пока неизвестно. Поклонники франшизы продолжают ждать, но с более сдержанными ожиданиями.