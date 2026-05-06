Глава Take-Two "глубоко разочарован" затянувшейся разработкой BioShock 4

Фанаты серии BioShock ждали продолжения более десяти лет, и, как выяснилось, не только они. Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two Interactive, в недавнем интервью для Game File откровенно признался, что «глубоко разочарован» тем, что издателю до сих пор не удалось выпустить новую игру во франшизе.
Что стало известно о разработке BioShock 4:
- Трудный путь: Проект, над которым работает студия Cloud Chamber (созданная специально для этой цели в Канаде), столкнулся с серьезными проблемами. По словам Зельника, «найти правильное творческое направление оказалось очень сложно».
- Тупиковые ветви: «Думаю, оглядываясь назад, мы потратили много времени и денег, гоняясь по творческим тупикам, которые ни к чему не привели», — заявил глава Take-Two, описывая мучения команды.
- Смена руководства: В прошлом году, после «разочаровывающего внутреннего обзора», руководство Cloud Chamber было полностью заменено. Теперь проектом руководит ветеран индустрии Род Фергюссон (известный по BioShock Infinite и серии Diablo).
- Свет в конце тоннеля: Несмотря на все трудности, Зельник сейчас «чувствует себя намного лучше» по поводу проекта. 2K, издательский лейбл Take-Two, подтвердил: «У нас сейчас хорошая игра, но мы стремимся сделать её великой».
- Природа развлечений: Глава Take-Two сравнил создание игры с производством фильма: «С большими командными проектами вы не всегда можете сказать, как всё сложится, пока это не начнет собираться воедино, а на это может уйти много времени и средств».
Таким образом, BioShock 4, анонсированный еще в 2019 году, переживает настоящий производственный ад, но, судя по всему, теперь студия наконец-то нащупала верный путь.
Так а чё по биошоку можно сделать? Там геймплей всегда калом был, игра вывозила за счёт необычного сеттинга город под водой и город в небесах,ну тут как бы все лимит исчерпан
Главное чтобы она дошла до релиза, а не оказалось просто забытой, как игры the darkness, prototype или overlord
То сюжет там был слабый, то ещё что-то...