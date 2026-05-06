Глава Take-Two "глубоко разочарован" затянувшейся разработкой BioShock 4

Фанаты серии BioShock ждали продолжения более десяти лет, и, как выяснилось, не только они. Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two Interactive, в недавнем интервью для Game File откровенно признался, что «глубоко разочарован» тем, что издателю до сих пор не удалось выпустить новую игру во франшизе.

Что стало известно о разработке BioShock 4:

Трудный путь: Проект, над которым работает студия Cloud Chamber (созданная специально для этой цели в Канаде), столкнулся с серьезными проблемами. По словам Зельника, «найти правильное творческое направление оказалось очень сложно».

Тупиковые ветви: «Думаю, оглядываясь назад, мы потратили много времени и денег, гоняясь по творческим тупикам, которые ни к чему не привели», — заявил глава Take-Two, описывая мучения команды.

Смена руководства: В прошлом году, после «разочаровывающего внутреннего обзора», руководство Cloud Chamber было полностью заменено. Теперь проектом руководит ветеран индустрии Род Фергюссон (известный по BioShock Infinite и серии Diablo).

Свет в конце тоннеля: Несмотря на все трудности, Зельник сейчас «чувствует себя намного лучше» по поводу проекта. 2K, издательский лейбл Take-Two, подтвердил: «У нас сейчас хорошая игра, но мы стремимся сделать её великой».

Природа развлечений: Глава Take-Two сравнил создание игры с производством фильма: «С большими командными проектами вы не всегда можете сказать, как всё сложится, пока это не начнет собираться воедино, а на это может уйти много времени и средств».

Таким образом, BioShock 4, анонсированный еще в 2019 году, переживает настоящий производственный ад, но, судя по всему, теперь студия наконец-то нащупала верный путь.