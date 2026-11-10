"Не только GTA 6!": в Take-Two помнят о BioShock и других культовых франшизах - компания обещает их развивать

На фоне приближающегося релиза Grand Theft Auto 6, чьи предзаказы бьют рекорды, руководство Take-Two Interactive не забывает и о других своих знаковых сериях. В интервью изданию GamesIndustry генеральный директор издательства Штраус Зельник рассказал о текущем статусе следующей части BioShock и планах на другие культовые иры.

Глава издательства подтвердил, что разработка новой BioShock, анонсированной студией Cloud Chamber еще в 2019 году, продолжается. Зельник не стал отрицать, что проект прошел через череду трудностей, включая смену руководства и сокращения части персонала в 2025 году, однако подчеркнул, что кризис остался позади:

«Мы определенно столкнулись с рядом производственных вызовов во время разработки. Но сейчас мы чувствуем, что находимся на правильном пути, и очень довольны тем, как идут дела», — заверил Зельник.

Кроме того, Take-Two намерена активно возвращать к жизни и другие забытые серии, накопленные за десятилетия работы внутренних студий. По словам руководителя, несколько классических франшиз уже находятся в работе, а идея их возрождения стоит в списке приоритетов компании. При этом Зельник категорически отверг предположение журналистов о том, что ремастеры и перезапуски старых хитов — это «легкие деньги» на ностальгии:

В нашем бизнесе такого понятия, как легкие деньги, просто не существует.

Хотя ближайшие месяцы издателя будут целиком посвящены запуску GTA 6 и развитию сервисных направлений, компания обещает поддерживать баланс, продолжая инвестировать как в новые амбициозные проекты, так и в развитие культового наследия уровня BioShock.