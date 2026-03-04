Новые слухи о BioShock 4 обещают реалистичную физику, свободу выбора и элементы RPG

После многолетнего производственного затишья и переносов, слухи о долгожданном продолжении франшизы BioShock вспыхнули с новой силой. Инсайдер под ником V Scooper, регулярно делящийся крупицами информации из индустрии, опубликовал подробности концепции новой игры. И судя по описанию, разработчики из студии Cloud Chamber не собираются заново изобретать велосипед, а скорее пытаются воплотить то, что так и не смог реализовать Кен Левин в предыдущих частях.

Если верить предоставленной от инсайдера информации в BioShock 4 игроков ждет классический иммерсивный симулятор с легкими RPG-элементами. Главной темой новой части станет «расследование деятельности режима, стоящего за падающей утопией». Инсайдер поясняет: город всё еще останется тайной для внешнего мира. Игроку, который, вероятно, будет рядовым гражданином, а не агентом со стороны, предстоит взять на себя роль сыщика, что смещает фокус повествования на исследования и загадки.

В следующей BioShock разработчики собираются реализовать плотный, густонаселенный и взаимосвязанный мегаполис, при этом линейность предыдущих частей сменится нелинейным исследованием. Как уточняет V Scooper, новая часть — это развитие «амбиций Infinite», но реализованных правильно, без жестких скриптов. Выбор игрока напрямую влияет на историю. Особый акцент делается на физическую модель, деформацию окружающей среды и «умных» противников, которые тактически реагируют и адаптируются к действиям игрока.

Когда в комментариях шутливо сравнили описание с недавней детективной игрой Shadows of Doubt, но под водой, инсайдер намекнул: «Я подумал о том же, когда получил информацию... но локация в этот раз будет совершенно другой». Ранее уже ходили слухи, что события игры развернутся в антарктическом городе.

Скептики на это резонно заметили, что почти всё описанное уже было фишкой оригинальных BioShock. Впрочем, сам инсайдер подчеркивает, что игра сохранит «суть серии», но механики получат значительное расширение. Когда состоится анонс BioShock 4 и выйдет ли она раньше, чем игра самого Кена Левина — Judas — неизвестно.