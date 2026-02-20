Take-Two и Netflix планируют выпустить экранизацию и новую часть BioShock максимально близко друг к другу

Продюсер Рой Ли раскрыл амбициозные планы Netflix и Take-Two относительно экранизации культовой игры BioShock. Компании надеются выпустить фильм и новую часть франшизы максимально близко друг к другу чтобы расширить общую аудиторию.

Однако реализация этих планов сталкивается с серьезными препятствиями. На данный момент съемки фильма даже не начинались - по состоянию на сентябрь 2025 года сценарий все еще не был завершен.

Процесс затянулся отчасти из-за занятости режиссера Фрэнсиса Лоуренса, которому необходимо закончить еще два проекта. Ли ожидает, что Лоуренс сможет приступить к работе над экранизацией не раньше сентября 2026 года.

Разработка новой игры BioShock также испытывает трудности. В 2025 году проект покинула часть команды, включая руководителя студии. Кроме того, принято решение переделать сюжет, что неизбежно приведет к дополнительным корректировкам и задержкам.

С учетом всех текущих проблем наиболее реалистичным сроком выхода как фильма, так и новой игры представляется период 2028-2029 годов.