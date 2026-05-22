Враги, которые помнят всё: ИИ в BioShock 4 готовится совершить революцию в жанре

О новой части BioShock долгое время не было слышно ничего, кроме тревожных слухов о производственном аде. Однако сейчас ситуация меняется. Студия Cloud Chamber не просто определилась с четким направлением разработки, но и заявила о намерении совершить очередную революцию в индустрии.

Свежие вакансии студии в Калифорнии и Монреале раскрыли невероятные амбиции разработчиков в области искусственного интеллекта.

Что ждет игроков в BioShock 4:

Настоящий Immersive Sim с элементами RPG: Игра не будет обычным линейным шутером. Разработчики возвращаются к корням жанра - нас ждет глубокий симулятор погружения, где вариативность геймплея и ролевые элементы стоят на первом месте.

ИИ, который помнит всё: Cloud Chamber ищет ведущего инженера по ИИ, перед которым стоит задача «объединить искусственный интеллект с повествованием». В обязанности специалиста входит создание передовых систем поведения, восприятия, спавна и памяти ИИ.

Адаптивные противники: Слухи подтверждаются - враги в BioShock 4 будут динамически адаптироваться под ваш стиль игры. Если вы предпочитаете стелс, ИИ начнет вести себя более осторожно и искать вас в тенях. Если штурмуете в лоб - перестроится на подавляющую тактику. Ваши решения будут напрямую влиять на поведение обитателей этого безумного мира.

Синхронизация с фильмом: Производство игры во главе с Родом Фергюссоном наконец-то набрало уверенный темп. Ожидается, что релиз BioShock 4 состоится примерно в то же время, что и выход грядущей киноадаптации первой части от Netflix, съемки которой должны стартовать в следующем году.

Разработчики открыто призывают соискателей «раздвинуть границы возможного» и вдохнуть жизнь в их новый богатый мир. Похоже, нас ждет нечто действительно грандиозное.