Враги, которые помнят всё: ИИ в BioShock 4 готовится совершить революцию в жанре

О новой части BioShock долгое время не было слышно ничего, кроме тревожных слухов о производственном аде. Однако сейчас ситуация меняется. Студия Cloud Chamber не просто определилась с четким направлением разработки, но и заявила о намерении совершить очередную революцию в индустрии.
Свежие вакансии студии в Калифорнии и Монреале раскрыли невероятные амбиции разработчиков в области искусственного интеллекта.
Что ждет игроков в BioShock 4:
- Настоящий Immersive Sim с элементами RPG: Игра не будет обычным линейным шутером. Разработчики возвращаются к корням жанра - нас ждет глубокий симулятор погружения, где вариативность геймплея и ролевые элементы стоят на первом месте.
- ИИ, который помнит всё: Cloud Chamber ищет ведущего инженера по ИИ, перед которым стоит задача «объединить искусственный интеллект с повествованием». В обязанности специалиста входит создание передовых систем поведения, восприятия, спавна и памяти ИИ.
- Адаптивные противники: Слухи подтверждаются - враги в BioShock 4 будут динамически адаптироваться под ваш стиль игры. Если вы предпочитаете стелс, ИИ начнет вести себя более осторожно и искать вас в тенях. Если штурмуете в лоб - перестроится на подавляющую тактику. Ваши решения будут напрямую влиять на поведение обитателей этого безумного мира.
- Синхронизация с фильмом: Производство игры во главе с Родом Фергюссоном наконец-то набрало уверенный темп. Ожидается, что релиз BioShock 4 состоится примерно в то же время, что и выход грядущей киноадаптации первой части от Netflix, съемки которой должны стартовать в следующем году.
Разработчики открыто призывают соискателей «раздвинуть границы возможного» и вдохнуть жизнь в их новый богатый мир. Похоже, нас ждет нечто действительно грандиозное.
А жаль. BioShock Infinite был как раз шикарным линейным приключением, я её раз пять проходил. Атмосфера Колумбии просто потрясная. А какой там был экшен! Динамичный, яркий, вертикальный. Если новая игра будет хотя бы на треть такой же атмосферной и цепляющей, я сниму шляпу. Но верится с трудом.
Они хотя бы на уровне оригинальной трилогии сделали, если будет лучше я только за.
Ну и судя по отсутствию материалов и видосов по игре с разработкой большие проблемы.
Ну...звучит круто, канешн. Посмотрим, что будет на выходе.
Если они будут помнить все, тогда они будут помнить все мои убийства
Звучит круто, но маркетинговые обещания не всегда возможно воплотить технически.