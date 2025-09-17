Для BioShock Infinite вышел мод объёмом 46 ГБ, заменяющий все текстуры на HD-версии

Моддер Tilrr выпустил набор HD-текстур, который полностью обновляет все текстуры базовой игры BioShock Infinite и дополнения Buried at Sea.

По словам автора, около 11 000 текстур были масштабированы с помощью Topaz Gigapixel, а ещё 500–600 были улучшены вручную. Для тех, кто не знает, Topaz Gigapixel — это инструмент искусственного интеллекта. Другими словами, моддер улучшил оригинальные текстуры. Таким образом, новые текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных текстур. При этом они выглядят более чёткими и детализированными.

Ещё одним преимуществом этого пакета является масштабирование множества эффектов, включая излучение и блики. В результате освещение и объём выглядят значительно лучше. Это ещё один приятный бонус.

Вы можете скачать этот пакет HD-текстур по этой ссылке. После загрузки вам нужно будет переименовать Bioshock Infinite 1 of 2.rar и Bioshock Infinite 2 of 2.rar в BSI Base HD.part1.rar и BSI Base HD.part2.rar соответственно. Затем вы можете распаковать их и установить с помощью TFC Installer.