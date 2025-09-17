Для BioShock Infinite вышел мод объёмом 46 ГБ, заменяющий все текстуры на HD-версии

Моддер Tilrr выпустил набор HD-текстур, который полностью обновляет все текстуры базовой игры BioShock Infinite и дополнения Buried at Sea.
По словам автора, около 11 000 текстур были масштабированы с помощью Topaz Gigapixel, а ещё 500–600 были улучшены вручную. Для тех, кто не знает, Topaz Gigapixel — это инструмент искусственного интеллекта. Другими словами, моддер улучшил оригинальные текстуры. Таким образом, новые текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных текстур. При этом они выглядят более чёткими и детализированными.
Ещё одним преимуществом этого пакета является масштабирование множества эффектов, включая излучение и блики. В результате освещение и объём выглядят значительно лучше. Это ещё один приятный бонус.
Вы можете скачать этот пакет HD-текстур по этой ссылке. После загрузки вам нужно будет переименовать Bioshock Infinite 1 of 2.rar и Bioshock Infinite 2 of 2.rar в BSI Base HD.part1.rar и BSI Base HD.part2.rar соответственно. Затем вы можете распаковать их и установить с помощью TFC Installer.
Зачем непонятно, инфинит и так самодостаточна. Там одного сюжета достаточно, чтобы вывезти тайтл
в 4к запускал хоть одну старую игру?
Текстуры подтянули,а шары все еще шестигранные.
чтобы подтянуть шары, нужно добавить рёбер в сетке объекта, а эта работёнка уже посложнее, чем закинуть текстурку в нейронку, нажать "апскейл", и пойти пить чаёк
Аналог DLSS для полигонов, уверен скоро родят, который будет их множить. Вопрос только на чем реализуют, будет ли это делать куда или заставят NPU блоки в процессорах.
Что ты рассказываешь? Каких на*уй рёбер? xD
Это делается в течении 5 минут в блендере. Это статический объект, там нет анимации как таковой. И лечится это дело добавлением полигонов а не "рёбер".
Вот модель персонажа - да, сложнее гораздо нормально сделать т.к. там очень много свистоперделок нужно учитывать. Динамики тканей в 2013 году в UE3 не было, по этому всё на анимациях и "весах костей". Ко всему прочему UE3 не очень любит изменение каталогов файлов, моды на BI начали появляться только недавно.
ок, на гомнито выложу за косарь, может кто-то купит
Многие текстуры действительно выглядят классно, но есть и максимально крынжовые.
азахахаа еба 46 гб вот это называется,почти в каждой игры даже HD текстур нет:)
А без TFC Installer. их не установить?
а почему текстуры нейронят ток для игр у которых как бы нет особых проблем с графикой?
Да в оригинале текстуры в целом чëткие там редко встретишь мыло ибо арт дизайн тащит. Особенно картины там вообще идеальные.
Чат хпт уже и у Васянов их хобби отжал.