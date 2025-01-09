Кен Левин не ожидал, что Take-Two закроет Irrational Games после Bioshock Infinite

В новом выпуске журнала Edge было опубликовано интервью с Кеном Левином, отцом серии Bioshock, в настоящее время занятым разработкой своей следующей игры Judas. Во время интервью также была возможность поговорить о закрытии Irrational Games, студии, которую он основал и с которой он выпустил несколько шедевров. Издатель Take-Two уволил всю команду 8 февраля 2014 года, примерно через год после выхода Bioshock Infinite, несмотря на успех игры. Левин, как и многие другие в отрасли, был шокирован этой новостью.
Закрытие Irrational было сложным. Я чувствовал себя не на своем месте. Вы творческий человек, и внезапно, по мере того, как растет видение того, что вы хотите сделать, вам приходится становиться менеджером, для чего у вас нет подготовки или навыков. Мое психическое здоровье было в беспорядке во время разработки Infinite. Я был в стрессе, в то время в моей жизни было много личных проблем, а потом умерли оба моих родителя, я больше не мог этого выносить, и я не думал, что у меня есть доверие команды.
Я намеревался пойти в Take-Two и сказать: «Послушайте, мне нужно начать что-то новое, а Irrational должна существовать». Вот почему я не оставил название Irrational. Я думал, что студия выживет. Но это была не моя компания: я продал ее, поэтому я работал на Take-Two, и они владели студией.
Решение было принято на корпоративном уровне: они не считали, что студия должна продолжать работу. Мне кажется, что это, вероятно, имело бы смысл. Take-Two сделали ремастер BioShock: это было бы хорошей возможностью для Irrational, чтобы вернуться в ритм, построить новое творческое направление, а затем перейти к следующей BioShock. Но я не думаю, что я был в состоянии быть хорошим лидером для команды.
В конце Левин упомянул, что большинство разработчиков Bioshock Infinite в настоящее время работают над Bioshock 4, дата выпуска которого все еще не определена.
Понятно,Take-Two- решили специально закрыть студию Irrational Games из-за своей жадности и зависти, что Irrational Games делали шедевры. Биошок Навсегда останется одной из самой лучшей игрой в игровой индустрии
Что тут шокирующего? Они там настолько наивные, что не в курсе про бизнес стратегии издателей, которые им дороже любых людей?
Левин - хреновый управленец, что он к счастью понимает, но его положение во главе разработки вызывало творческий хаос. Нельзя ставить неквалифицированных людей на руководящие посты, камими бы талантливыми, красивыми и невероятными они бы ни были. Такой человек непредсказуем, как и результаты его работы, а крупному бизнесу нужна чёткость и предсказуемость, а не гениальные задумки в играх, которые издателя не интересуют.
Если для завершения(или как оказалось для начала) разработки игры и воплощения идей в жизнь, издатель вынужден был прислать кризис-менеджера, который пинками вас загнал до релизного состояния, то что удивительного в том, что компания больше не хочет с вами работать? Да, несмотря на успех. Ведь издатель полагает, что успех был достигнут именно их пинками, а не вашими глубокими размышлениями о вечном.
Ну и наконец: ложась под издателя, ты становишься его сучкой. Делай что тебе велено, или будешь вышвырнут на улицу. Хочешь свободно творить? Твори за свой счёт и будь сам себе хозяин. Только не удивляйся, что через 20-лет разработки твоего гениального продукта, ни ты, ни твой продукт окажутся никому не нужны - ведь ты сам себе хозяин и твои идеи некому корректировать, а самого тебя никто подгонять не может, вот и получился одному тебе понятный продукт - устаревший на 20 лет.