"Святой Грааль" BioShock Infinite оживает: утекший прототип восстанавливают и собираются сделать полностью играбельным

Редкий прототип BioShock Infinite образца 2012 года, ранее обнаруженный в сети, сейчас активно восстанавливают. Если работа завершится успешно, поклонники смогут самостоятельно изучить раннюю версию игры с контентом, не попавшим в финальный релиз.

Ранее сборка представляла интерес в основном для датамайнеров, поскольку нормально запустить игровой процесс не удавалось. Теперь в сети появился короткий ролик с уже работающим геймплеем. По имеющейся информации, восстановление продолжается и в перспективе прототип должен стать полностью играбельным.

В качестве технической основы используется более поздняя, но повреждённая декабрьская сборка BioShock Infinite, от которой сохранились исполняемые и отладочные файлы. При этом уровни, модели и значительная часть контента берутся из ноябрьского прототипа.

Особый интерес представляет вырезанный материал. В сборке сохранились сцены, отсутствующие в финальной версии, включая эпизод с ребёнком, поджигающим себя, и альтернативную встречу с Певчей Птицей после раскрытия Букера как Ложного пастыря.

При этом речь не идёт о знаменитой ранней версии BioShock Infinite, демонстрировавшейся примерно в 2010 году. Восстанавливаемый прототип относится к ноябрю 2012 года и отражает значительно более поздний этап разработки, хотя даже в нём сохранилось немало впоследствии удалённых или переработанных элементов.

Если восстановление доведут до конца и результат станет публично доступен, фанаты впервые смогут полноценно исследовать одну из поздних дорелизных версий BioShock Infinite.