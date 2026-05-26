В сеть предположительно утекла новая сборка BioShock Infinite образца 2012 года

В интернете появилась информация о новой ранней версии BioShock Infinite, датированной октябрём 2012 года. По словам энтузиастов, обнаруженная сборка содержит элементы, которых не было в финальной версии игры, а также намёки на вырезанный контент.

О находке сообщил пользователь X под ником Dr. Hingis. Согласно опубликованным данным, билд был загружен на архивный ресурс The Hidden Place. Хотя сама игра остаётся неиграбельной, пользователи получили доступ к главному меню и некоторым внутренним файлам проекта.

Главным отличием новой сборки называют полностью изменённый интерфейс. Кроме того, в файлах нашли несколько неизвестных моделей и карту под названием “Sky_TestMap”, которая ранее не упоминалась в утечках. При этом достоверность информации пока официально не подтверждена.

Интерес к подобным билдам связан с тем, что финальная версия BioShock Infinite заметно отличалась от знаменитой демонстрации с Gamescom 2010. На протяжении многих лет фанаты пытались выяснить, каким был первоначальный замысел игры и сколько контента было вырезано в процессе разработки.

Ранее в сеть уже попадали другие сборки 2012 года. В них энтузиасты находили упоминания удалённых врагов, оружия, уровней, сюжетных линий и даже многопользовательского режима. В декабрьском билде также присутствовали debug-функции и технические файлы для PC, PlayStation 3 и Xbox 360.