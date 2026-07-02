Biped 2 получила масштабное обновление 2.0 с новыми головоломками и улучшенным кооперативом

Издатель META Publishing и студия NExT Studios выпустили крупное обновление 2.0 для кооперативного приключения Biped 2. Патч уже доступен на всех платформах и приносит переработанные уровни, новые головоломки, улучшения совместного режима и ряд технических изменений.

Разработчики существенно обновили все 17 уровней игры, добавив новые механики и испытания. Среди них — головоломки, вдохновленные японскими игровыми шоу, классическими логическими задачами и необычными испытаниями с элементальными существами. При этом многие загадки были специально переработаны для кооперативного прохождения, поэтому в совместной игре игрокам придется гораздо активнее взаимодействовать друг с другом, чем при одиночном прохождении.

Помимо нового контента, команда уделила большое внимание технической стороне проекта. За последние месяцы были исправлены многочисленные ошибки, улучшена геометрия уровней, доработана работа камеры и скорректированы различные игровые механики на основе отзывов сообщества. Разработчики также повысили стабильность сетевого соединения, что должно сделать кооперативные сессии более комфортными, и пересмотрели баланс прогрессии, вернув некоторые знакомые механики и улучшив общее ощущение от прохождения.

Авторы называют обновление 2.0 важным этапом дальнейшей поддержки Biped 2 и обещают продолжить выпускать улучшения. В ближайшие месяцы игроки могут рассчитывать на дополнительные визуальные обновления и новые патчи для всех поддерживаемых платформ.

Владельцы Nintendo Switch 2 также получили оптимизированную версию игры с повышенной производительностью. В настоящее время Biped 2 доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.