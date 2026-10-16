A Bird Story, короткая игра от автора To the Moon, добралась до современных консолей

Издатель Serenity Forge и студия Freebird Games выпустили A Bird Story на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Экспериментальная сюжетная игра, впервые появившаяся на ПК в 2014 году, доступна на новых платформах за 3,99 доллара.

A Bird Story создана Каном Гао, автором To the Moon и Finding Paradise. Это короткое приключение продолжительностью около часа, в котором почти нет слов: историю мальчика, обнаружившего раненую птицу, рассказывают через пиксельную анимацию, музыку и переходы между реальностью и воображением.

В отличие от традиционных RPG, здесь не нужно сражаться с противниками, прокачивать персонажа или выполнять множество побочных заданий. Главная цель — пережить небольшую эмоциональную историю, построенную на визуальных образах и оригинальном саундтреке. Сама Freebird Games описывает проект как самостоятельное повествование с чётким началом и концом.

Консольные версии получили ряд технических улучшений. Среди них — поддержка формата 16:9, разрешения 4K и частоты обновления до 120 Гц, а также новые достижения. На PlayStation 5 дополнительно используется тактильная отдача контроллера DualSense, а качество фоновой музыки было улучшено.

A Bird Story изначально вышла на ПК через Steam в ноябре 2014 года. Теперь познакомиться с необычным экспериментом Freebird Games могут и владельцы актуальных консолей — особенно те, кто ценит короткие, авторские истории, в которых эмоции важнее привычных игровых механик.