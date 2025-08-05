Духовный наследник Mount & Blade, ролевая песочница Birthright, получил поддержку русского языка

В средневековой ролевой игре с открытым миром Birthright, которая находится в раннем доступе Steam с 2020 года, вышло обновление v0.29.3. Главным нововведением для русскоязычных игроков стала бета-версия локализации. Теперь интерфейс и тексты в игре доступны на русском языке.

Разработчик из студии Red Ink Production отмечает, что это первая фаза внедрения локализации. Перевод пока может быть неполным, а для корректного отображения кириллических символов может потребоваться установка специальных шрифтов. Помимо русского, в игру также добавили поддержку испанского, французского, немецкого и китайского языков.

Birthright представляет собой симулятор жизни в фэнтезийном средневековом мире, где игроку предстоит пройти путь от простого жителя до влиятельного лорда, торговца или авантюриста. Проект предлагает большую свободу действий, политические интриги между семьями, управление поселениями и сражения в реальном времени, напоминающие серию Mount & Blade. Игра создается на движке Unreal Engine 5 и поддерживает выделенные серверы для мультиплеера.

Несмотря на продолжительное нахождение в раннем доступе, игра все еще находится в активной разработке и имеет смешанные отзывы в Steam. Игроки отмечают большой потенциал и глубину механик, но в то же время указывают на наличие багов, слабую оптимизацию и неотзывчивую боевую систему. В одном из недавних обзоров пользователь пишет: игра не доделана до сих пор, хотя находится в Стиме вот уже почти 5 лет. Если и покупать, то только по большой скидке, своих денег не стоит.

С последним патчем в Birthright также была улучшена система квестов, добавлены обучающие задания и исправлено множество ошибок. Разработчик продолжает работать над оптимизацией и планирует в будущем крупное обновление, которое введет новую систему персонажей для более масштабных и производительных сражений.