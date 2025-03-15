Официально: в апреле Bit Reactor и Respawn Entertainment покажут свою игру по вселенной Star Wars

Bit Reactor и Respawn Entertainment официально объявили, что представят свою пошаговую тактическую игру по вселенной Star Wars в апреле 2025 года.
Анонс был сделан на официальном сайте Star Wars, где было официально объявлено, что анонс состоится в рамках Star Wars Celebration Japan, который начнется 18 апреля 2025 года. Игра будет представлена в прямом эфире на «Galaxy Stage» 19 апреля.
В анонсе говорится:
Присоединяйтесь к Bit Reactor, Respawn Entertainment и Lucasfilm Games, чтобы впервые взглянуть на новую пошаговую тактическую игру по вселенной Star Wars.
Анонсированная в январе 2022 года, игра от Respawn Entertainment разрабатывается совместно с Bit Reactor под руководством ветерана игровой индустрии Грега Фёрста. Respawn выпустит новую стратегическую игру Star Wars, в то время как Bit Reactor возглавит разработку игры.
Тогда Винс Зампелла сказал:
Мы в Respawn большие поклонники Star Wars, и мы рады работать с Lucasfilm Games над новыми играми, которые мы хотели сделать годами. Если вы хотите создавать отличные игры Star Wars, присоединяйтесь к нам в нашем путешествии.
А вот это интересно уже
" пошаговую такти..." дальше не читал..(
Пошаговою? (
Это мы ждём.
Жду и надеюсь. Давно хороших игр по ЗВ не было. Еще и дисней подпортил вселенную...
Чаво?
Пожалуйста что-нибудь годное!
шёл 2980 год а разрабы предложить че то ногого не могут!
Может лучше титанфол? Респон, я устал ждать!
Зачем пошаговую то? Просто сделайте аналог Empire at War и всем будет счастье. Опять сраные кубики, опять промах в противника перед которым нет укрытия, но тут хоть разрабам можно будет оправдываться, что штурмовики и в фильмах косые напрочь
фууууууууууууууууууууууууууууу