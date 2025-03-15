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Bit Reactor Project 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика
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Официально: в апреле Bit Reactor и Respawn Entertainment покажут свою игру по вселенной Star Wars

monk70 monk70

Bit Reactor и Respawn Entertainment официально объявили, что представят свою пошаговую тактическую игру по вселенной Star Wars в апреле 2025 года.

Анонс был сделан на официальном сайте Star Wars, где было официально объявлено, что анонс состоится в рамках Star Wars Celebration Japan, который начнется 18 апреля 2025 года. Игра будет представлена ​​в прямом эфире на «Galaxy Stage» 19 апреля.

В анонсе говорится:

Присоединяйтесь к Bit Reactor, Respawn Entertainment и Lucasfilm Games, чтобы впервые взглянуть на новую пошаговую тактическую игру по вселенной Star Wars.

Анонсированная в январе 2022 года, игра от Respawn Entertainment разрабатывается совместно с Bit Reactor под руководством ветерана игровой индустрии Грега Фёрста. Respawn выпустит новую стратегическую игру Star Wars, в то время как Bit Reactor возглавит разработку игры.

Тогда Винс Зампелла сказал:

Мы в Respawn большие поклонники Star Wars, и мы рады работать с Lucasfilm Games над новыми играми, которые мы хотели сделать годами. Если вы хотите создавать отличные игры Star Wars, присоединяйтесь к нам в нашем путешествии.
36
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
askazanov

А вот это интересно уже

3
Вадим Якимов

" пошаговую такти..." дальше не читал..(

3
DeFaLT_TB

Пошаговою? (

3
Exies27

Это мы ждём.

0
Murara

Жду и надеюсь. Давно хороших игр по ЗВ не было. Еще и дисней подпортил вселенную...

0
WackyZee

Чаво?

0
nikvik jm

Пожалуйста что-нибудь годное!

0
ВаняНиптун

шёл 2980 год а разрабы предложить че то ногого не могут!

0
spaMER_ID

Может лучше титанфол? Респон, я устал ждать!

0
IY1982

Зачем пошаговую то? Просто сделайте аналог Empire at War и всем будет счастье. Опять сраные кубики, опять промах в противника перед которым нет укрытия, но тут хоть разрабам можно будет оправдываться, что штурмовики и в фильмах косые напрочь

-1
Роман45554

фууууууууууууууууууууууууууууу

-7