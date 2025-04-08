Предстоящая пошаговая тактическая игра по вселенной Star Wars будет называться Star Wars: Zero Company

В прошлом месяце Lucasfilm Games объявила, что впервые официально покажет новую пошаговую тактическую игру по вселенной Star Wars на предстоящем Star Wars Celebration, который состоится в Японии позже в этом месяце, 19 апреля.

Согласно информации, которую обнаружил портал MP1st в ходе недавнего расследования, предстоящая пошаговая тактика от разработчиков Respawn Entertainment и Bit Reactor и издателя Electronic Arts, будет называться Star Wars: Zero Company.

Из предыдущего отчета стало известно, что проект был известен внутри компании как «Bruno». На изображениях был показан изометрический тактический вид с группой персонажей, включая двух мандалорцев и дроида, укрывающихся от штурмовиков во время миссии по спасению заключенных, а также центральная зона в шахтерской колонии Кафрен с такими опциями, как арсенал, голотабло, спецоперации и черный рынок.