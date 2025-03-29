В сети появились первые изображения тактического шутера Star Wars от Respawn и Bit Reactor

Respawn очень сосредоточена на франшизе Star Wars, выпустив две игры Star Wars Jedi и в настоящее время работая над третьей игрой. Однако компания также опубликует новый проект: пошаговую тактическую игру во вселенной Звёздных войн.

Игра разрабатывается в партнерстве со студией Bit Reactor, которая состоит из бывших разработчиков Firaxis, создателя XCOM. Недавно в Интернете появились первые изображения этого проекта.

Найденные изображения датируются 2023 годом, что означает, что они, вероятно, относятся к более старой сборке игры. На изображениях игра очень похожа на XCOM, с пошаговой стрельбой и возможностью укрываться.

На изображениях мы можем видеть мандалорца, которым управляет игрок, а также джедая со световым мечом. Также есть несколько предметов, которые игроки могут использовать во время боя, такие как термальные детонаторы и дроиды.

Disney уже объявила, что новая тактическая игра будет официально представлена ​​19 апреля, так что фанатам не придется долго ждать, чтобы увидеть больше информации об игре.