В сети появились первые изображения тактического шутера Star Wars от Respawn и Bit Reactor

Respawn очень сосредоточена на франшизе Star Wars, выпустив две игры Star Wars Jedi и в настоящее время работая над третьей игрой. Однако компания также опубликует новый проект: пошаговую тактическую игру во вселенной Звёздных войн.
Игра разрабатывается в партнерстве со студией Bit Reactor, которая состоит из бывших разработчиков Firaxis, создателя XCOM. Недавно в Интернете появились первые изображения этого проекта.
Найденные изображения датируются 2023 годом, что означает, что они, вероятно, относятся к более старой сборке игры. На изображениях игра очень похожа на XCOM, с пошаговой стрельбой и возможностью укрываться.
На изображениях мы можем видеть мандалорца, которым управляет игрок, а также джедая со световым мечом. Также есть несколько предметов, которые игроки могут использовать во время боя, такие как термальные детонаторы и дроиды.
Disney уже объявила, что новая тактическая игра будет официально представлена 19 апреля, так что фанатам не придется долго ждать, чтобы увидеть больше информации об игре.
Не, ну это 100% промах.
Я не спец по ЗВ, но как понимаю в случае со штурмовиком + Firaxis это критический промах в 146% с полным зависанием системы.
А по закону всех тактичек стрельба с 95% шансом попадания будет гарантированным промахом? // Иван Марков
Не то. Republic Commando 2 Contra DEI Squad Commander было бы "ТО".
Грядут новые мемы про промахи штурмовиков
А так проект уже максимально не интересен из-за очередной игры вокруг саги скайвокеров, пойду что котор лучше перепройду с десятый раз.
Хрень какая-то.
sw-xcom
И опять период Галактической Гражданской войны?Знаете в истории ДДГ есть и другие временные эпохи.
Ну выглядит как ерунда полнейшая.
Очень круто. Так не хватало пошаговой тактики по ЗВ. Лишь бы она была не дьчю типа МиднайтСанс.
О, в заголовке это жанр назвали "тактический шутер"
опять пошаговая? вы идиоты!