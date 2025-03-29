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Bit Reactor Project 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6.1 11 оценок

В сети появились первые изображения тактического шутера Star Wars от Respawn и Bit Reactor

monk70 monk70

Respawn очень сосредоточена на франшизе Star Wars, выпустив две игры Star Wars Jedi и в настоящее время работая над третьей игрой. Однако компания также опубликует новый проект: пошаговую тактическую игру во вселенной Звёздных войн.

Игра разрабатывается в партнерстве со студией Bit Reactor, которая состоит из бывших разработчиков Firaxis, создателя XCOM. Недавно в Интернете появились первые изображения этого проекта.

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Найденные изображения датируются 2023 годом, что означает, что они, вероятно, относятся к более старой сборке игры. На изображениях игра очень похожа на XCOM, с пошаговой стрельбой и возможностью укрываться.

На изображениях мы можем видеть мандалорца, которым управляет игрок, а также джедая со световым мечом. Также есть несколько предметов, которые игроки могут использовать во время боя, такие как термальные детонаторы и дроиды.

Disney уже объявила, что новая тактическая игра будет официально представлена ​​19 апреля, так что фанатам не придется долго ждать, чтобы увидеть больше информации об игре.

Официально: в апреле Bit Reactor и Respawn Entertainment покажут свою игру по вселенной Star Wars
-5
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Spillik

Не, ну это 100% промах.

12
Despot_Aspid

Я не спец по ЗВ, но как понимаю в случае со штурмовиком + Firaxis это критический промах в 146% с полным зависанием системы.

5
Пользователь ВКонтакте

А по закону всех тактичек стрельба с 95% шансом попадания будет гарантированным промахом? // Иван Марков

3
Despot_Aspid

Не то. Republic Commando 2 Contra DEI Squad Commander было бы "ТО".

2
Just-a-your-King

Грядут новые мемы про промахи штурмовиков
А так проект уже максимально не интересен из-за очередной игры вокруг саги скайвокеров, пойду что котор лучше перепройду с десятый раз.

2
Кей Овальд

Хрень какая-то.

1
WerGC

sw-xcom

1
nikvik jm

И опять период Галактической Гражданской войны?Знаете в истории ДДГ есть и другие временные эпохи.

0
Александр Дантес

Ну выглядит как ерунда полнейшая.

0
H-DS

Очень круто. Так не хватало пошаговой тактики по ЗВ. Лишь бы она была не дьчю типа МиднайтСанс.

0
H-DS

О, в заголовке это жанр назвали "тактический шутер"

0
Snake Snaake Snaaaaaake
-1
ThoughtfulGerardo

опять пошаговая? вы идиоты!

-4