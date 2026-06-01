BitCraft Online продалась тиражом более 100 тысяч копий - мирная MMORPG неожиданно выстрелила в Steam

Независимая студия Clockwork Labs сообщила о первом крупном успехе своей MMORPG-песочницы BitCraft Online. Игра, недавно вышедшая в раннем доступе Steam, уже преодолела отметку в 100 тысяч проданных копий. Для нишевого инди-проекта без громкого издателя и агрессивного маркетинга это более чем достойный результат — особенно на фоне перенасыщенного рынка онлайновых RPG.

Главная особенность BitCraft Online в том, что игра сознательно идет против привычных правил жанра. Вместо бесконечного гринда монстров, рейдов и гонки за экипировкой проект делает ставку на социальное взаимодействие, исследование мира и строительство. Игроки развивают ремесла, занимаются фермерством, торгуют, прокладывают маршруты и буквально создают города с нуля в огромном процедурно генерируемом мире.

На фоне MMORPG, которые часто превращаются в бесконечный список ежедневных заданий, BitCraft выглядит почти экспериментом. И судя по первым результатам, аудитория явно соскучилась по более спокойным и созидательным онлайновым играм. Многие сравнивают проект с смесью RuneScape, EVE Online и survival-песочниц, но с куда более мирным темпом.

Конечно, ранний доступ пока не избавлен от шероховатостей, а впереди у Clockwork Labs еще долгий путь по наполнению мира контентом и балансировке систем. Но уже сейчас успех BitCraft Online показывает, что у MMORPG есть будущее не только в формате очередного “убей десять кабанов”, но и в проектах, где игрокам предлагают строить, а не разрушать.