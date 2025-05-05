MMORPG-песочница BitCraft Online с открытым исходным кодом появится в раннем доступе 20 июня 2025 года

Независимый разработчик Clockwork Labs объявил, что их песочница MMORPG Bitcraft Online выйдет 20 июня в раннем доступе через Steam. Более того, код игры будет открытым, что позволит любому пользователю внести свой вклад.

В основе BitCraft Online всегда лежал один основной принцип: сотрудничество. Это огромная внутриигровая экосистема, в которой мы поощряем игроков работать вместе, чтобы строить города, поселки или даже империи. Поэтому, чтобы по-настоящему расширить возможности нашего сообщества, было важно обеспечить, чтобы игра была с открытым исходным кодом, позволяя игрокам выражать себя своим собственным уникальным способом. Мы хотим дать нашему сообществу не только набор инструментов для игры в нашем мире, но и для участия в его создании. Открытый исходный код — это больше, чем просто техническое решение, это философское решение. - Тайлер Клотье, соучредитель Clockwork Labs

Игра разворачивается в одном процедурном мире, что означает, что все игроки будут играть вместе, в отличие от большинства MMORPG. Они будут объединяться, чтобы формировать сообщества, строить города и сооружения, а также открывать прекрасные биомы.

Мировой ландшафт также может быть изменен, что позволяет игрокам высекать горы и строить свое собственное наследие с ощутимым влиянием на землю. Как и в любой хорошей игре-песочнице, Bitcraft Online обещает несколько допустимых стилей игры, от крафтера и торговца до исследователя и охотника на монстров или любую подобную комбинацию. Выживание и сбор ресурсов являются ключами к успеху. Экономика полностью управляется игроками, поэтому лучшие торговцы будут процветать.

Bitcraft Online будет доступен на ПК с ОС Windows и macOS с относительно низкими системными требованиями.

Минимум:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 или более поздняя версия

Процессор: i5 - 3Ghz

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: GeForce GTX 1060

Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

Хранилище: 5 ГБ свободного места

Рекомендуется:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 или более поздняя версия

Процессор: i7 - 3.8 ГГц

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: GeForce GTX 1080

Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

Хранилище: 5 ГБ свободного места

Clockwork Labs заявили, что может пройти несколько лет, прежде чем Bitcraft Online выйдет из фазы раннего доступа, и они не торопятся это делать.