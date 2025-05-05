MMORPG-песочница BitCraft Online с открытым исходным кодом появится в раннем доступе 20 июня 2025 года

Независимый разработчик Clockwork Labs объявил, что их песочница MMORPG Bitcraft Online выйдет 20 июня в раннем доступе через Steam. Более того, код игры будет открытым, что позволит любому пользователю внести свой вклад.
В основе BitCraft Online всегда лежал один основной принцип: сотрудничество. Это огромная внутриигровая экосистема, в которой мы поощряем игроков работать вместе, чтобы строить города, поселки или даже империи. Поэтому, чтобы по-настоящему расширить возможности нашего сообщества, было важно обеспечить, чтобы игра была с открытым исходным кодом, позволяя игрокам выражать себя своим собственным уникальным способом. Мы хотим дать нашему сообществу не только набор инструментов для игры в нашем мире, но и для участия в его создании. Открытый исходный код — это больше, чем просто техническое решение, это философское решение. - Тайлер Клотье, соучредитель Clockwork Labs
Игра разворачивается в одном процедурном мире, что означает, что все игроки будут играть вместе, в отличие от большинства MMORPG. Они будут объединяться, чтобы формировать сообщества, строить города и сооружения, а также открывать прекрасные биомы.
Мировой ландшафт также может быть изменен, что позволяет игрокам высекать горы и строить свое собственное наследие с ощутимым влиянием на землю. Как и в любой хорошей игре-песочнице, Bitcraft Online обещает несколько допустимых стилей игры, от крафтера и торговца до исследователя и охотника на монстров или любую подобную комбинацию. Выживание и сбор ресурсов являются ключами к успеху. Экономика полностью управляется игроками, поэтому лучшие торговцы будут процветать.
Bitcraft Online будет доступен на ПК с ОС Windows и macOS с относительно низкими системными требованиями.
Минимум:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 или более поздняя версия
- Процессор: i5 - 3Ghz
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: GeForce GTX 1060
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Хранилище: 5 ГБ свободного места
Рекомендуется:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 или более поздняя версия
- Процессор: i7 - 3.8 ГГц
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: GeForce GTX 1080
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Хранилище: 5 ГБ свободного места
Clockwork Labs заявили, что может пройти несколько лет, прежде чем Bitcraft Online выйдет из фазы раннего доступа, и они не торопятся это делать.
Изометрия?
Да. В целом у игры закос на серию RuneScape, а точнее классическую его часть. По сути песочница. А вот как на релизе будет вопрос хороший. Но скорее всего игра умрёт. Если вообще онлайн в ней будет приемлимый.
симпатично // Вэка Борг