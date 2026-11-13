MMORPG-песочница BitCraft Online вышла из раннего доступа в Steam и осталась платной

Студия Clockwork Laboratories выпустила MMORPG-песочницу BitCraft Online из раннего доступа в Steam. Проект пробыл на этапе тестирования 1 год и 4 месяца после запуска 21 июня 2025 года. Вместе с релизом версии 1.0 игра сохранила ценник в 950 рублей, однако до 20 ноября в магазине действует стартовая скидка 25%, снижающая стоимость до 712 рублей.

Переход к полноценному релизу сопровождался недовольством части сообщества из-за смены модели распространения. Ранее разработчики планировали сделать игру условно-бесплатной после завершения тестирования, но за 3 дня до выхода версии 1.0 официально отказались от этой идеи.

Ранее мы заявляли о намерении сделать BitCraft условно-бесплатной после выхода из беты. Хотя мы работали над этой целью, мы считаем, что сохранение платной модели открывает перед нами лучший путь. Бесплатный доступ значительно упрощает создание новых аккаунтов для нарушителей, обходящих баны, гриферов, спамеров и торговцев за реальные деньги. Это добавляет значительную нагрузку на модерацию и поддержку для нашей команды и ухудшает игру для остальных игроков.

- представители студии Clockwork Laboratories

Недовольство ветеранов, наигравших от 1000 до 8000 часов, вызвал и сам формат анонса: о выходе версии 1.0 объявили только 10 ноября. В последующей сессии вопросов и ответов авторы признали, что игре необходимо здоровое количество игроков для продолжения работы в качестве бизнеса, что и стало важной причиной срочного запуска. Часть пользователей в отзывах усмотрела в таком шаге попытку студии поправить финансовое положение.

К релизу разработчики открыли новый постоянный мир под названием A Fresh World, где все пользователи начинают развитие с нуля, сохраняя лишь зарезервированные имена и купленные в магазине косметические предметы. При этом старый сервер Early Access 2 не закрыли, а оставили доступным в меню выбора мира. Подобное решение разделило аудиторию: в день выхода 1.0 пиковый онлайн в Steam достиг 2013 человек при историческом рекорде в 4418 игроков.

Релизный патч и крупное обновление от 10 ноября заметно перекроили базовые механики. В BitCraft Online полностью переделали обучение и компендиум, добавили подземелье 2 ранга, резервуары гексита с циклом сбора раз в 23 часа, падающие метеориты, океанские платформы для строительства городов на воде, а также улучшенную русскую локализацию интерфейса. Для одиночек и малых групп появилась система усадеб, а региональные банки и рынки теперь связаны между собой.

Некоторые балансные правки вызвали споры среди давних фанатов. Студия перевела фермерство из фонового крафта в активный процесс на полях, повысила запас прочности ресурсов в 10-200 раз и увеличила вместимость повозок в 10 раз - до 4500-9000 единиц груза. На фоне претензий к незавершенной переработке профессий, частым разрывам соединения и техническим проблемам недавние обзоры в Steam опустились до статуса Смешанные на базе 84 отзывов, тогда как общий рейтинг по 3437 обзорам остается в основном положительным. В дальнейшем Clockwork Laboratories намерена выпускать крупные обновления примерно раз в месяц вместо прежнего двухнедельного графика.