Энтузиаст показал новый геймплей фанатского ремастера шутера BLACK с переработанными вручную текстурами

Автор YouTube канала HD Reimagined под ником Quenellas опубликовал третью демонстрацию геймплея проекта BLACK HD Reimagined. Это масштабная фанатская модификация для эмулятора PCSX2, полностью обновляющая графику консольного шутера от первого лица BLACK, вышедшего на PlayStation 2 в 2006 году. Новый видеоролик посвящен прохождению уровня Naszran Foundry с прямым сравнением обновленной графики и оригинального изображения эпохи PlayStation 2.

Ключевой особенностью BLACK HD Reimagined стал принципиальный отказ автора от автоматической генерации с помощью нейросетей. Как отметил разработчик модификации Quenellas, каждая текстура перерабатывается вручную для создания максимальной детализации, естественного износа и корректных физических свойств материалов без нарушения атмосферы оригинала. При этом модификатор внес изменения в цветокоррекцию уровней, сделав серые и монотонные локации оригинальной игры более выразительными благодаря акцентам ржавчины, кирпичной кладки и обновленного освещения.

В ходе геймплея подробно продемонстрированы обновленные модели арсенала, включая автоматические винтовки G36C, пистолеты-пулеметы P90, револьверы Magnum и гранатометы. Изменения затронули не только оружие, но и элементы окружения: заводские конструкции, транспортные средства, ящики с боеприпасами, металлические сетки и советские плакаты, нарисованные заново вместо размытых оригинальных текстур низкого разрешения. Экипировка и униформа противников также получили текстуры ткани высокого качества.

Создание ремастера на базе эмулятора PCSX2 связано с техническими ограничениями железа PlayStation 2, где отсутствует поддержка современных технологий физически корректного рендеринга. Чтобы обойти это препятствие, автор вручную отрисовывает иллюзию объема, глянец, грязь и отражения прямо на двухмерных текстурах. Это позволило добиться эффекта влажного бетона, металлических труб и решеток вентиляции даже на устаревшем графическом движке.

Демонстрация игровой механики проходила с использованием управления мышью и клавиатурой через специальный плагин эмулятора, что придает динамичным перестрелкам BLACK современный уровень отзывчивости. Спецэффекты цепных взрывов, искр и плотных клубов дыма при активном огне по декорациям продолжают оставаться одной из главных фишек игры, а в обновленном разрешении они выглядят еще более зрелищно.

На данный момент проект находится на финальной стадии разработки и тестирования. Создатель модификации планирует провести прямую трансляцию с анонсом даты релиза в конце следующей недели, после чего обновленный пак текстур станет доступен для всех желающих. Ранний доступ к сборке уже открыт для подписчиков автора на платформе Apoia.se.

Разработка BLACK HD Reimagined остается единственной возможностью опробовать классический шутер Criterion Games с современной графикой. Издатель Electronic Arts неоднократно отклонял идеи создания официального продолжения или полноценного переиздания игры, из-за чего забота о сохранении и обновлении проекта полностью легла на плечи фанатского сообщества.