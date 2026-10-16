Питер Молиньё намекнул на ремастер Black & White - возвращение культовой серии может стать реальностью

Создатель Fable и Black & White Питер Молиньё поделился неожиданным намёком для поклонников культовой серии симуляторов бога. По его словам, он считает, что кто-то работает над ремастером Black & White, однако разработчик подчеркнул, что не вправе раскрывать подробности. Официального анонса пока нет, поэтому воспринимать эти слова как подтверждение разработки не стоит.

В интервью PC Gamer Молиньё также объяснил, почему за десятилетия после выхода Black & White так и не получила третью часть. По его словам, создание подобных игр связано с серьёзными техническими трудностями: проект должен позволять игроку свободно перемещаться по миру, менять масштаб изображения и взаимодействовать с многочисленными системами, которые тесно связаны друг с другом.

Разработчик отметил, что во времена оригинальной Black & White многие необходимые технологии приходилось создавать практически с нуля. Подобные задачи остаются актуальными и для его нынешнего проекта Masters of Albion. При этом Молиньё указал и на другую проблему — ограниченный интерес крупных издателей к жанру god game.

По словам дизайнера, убедить компании вроде EA и Microsoft вложиться в масштабную игру такого типа непросто. Права на Black & White распределены между издателями: EA владеет первой частью, а Microsoft — Black & White 2. Сам Молиньё больше не связан с этими компаниями и не контролирует развитие серии.

Его комментарий о возможном ремастере особенно интересен на фоне многолетнего отсутствия Black & White в продаже на современных платформах. Однако разработчик не утверждал, что проект действительно существует: он лишь предположил, что над ним могут работать другие специалисты. Ни название студии, ни сроки выхода, ни список платформ не раскрываются.

Если ремастер всё же появится и окажется успешным, это потенциально может повысить интерес издателей к франшизе. Но пока говорить о третьей части преждевременно. Для поклонников серии остаётся лишь надеяться, что культовая god game однажды вернётся — сначала, возможно, в обновлённом виде.