Black & White 2 Plus обновляет классику студии Lionhead и обогащает её новым контентом

Через несколько месяцев Black & White 2 будет отмечать свое двадцатилетие. К сожалению, эта когда-то мощная серия сегодня забыта, и ни одна из ее версий даже не доступна для цифровой покупки, не говоря уже о шансах на третью часть, которые практически нулевые.

Один из его фанатов, однако, решил что-то с этим сделать и разработал большой мод Black & White 2 Plus. Несколько дней назад вышла новая версия 1.4. Она в основном приносит исправления баланса игры и ошибок, но также было реализовано много новых способностей.

Проект направлен не только на улучшение этой игры, но и на ее значительное расширение. Модификация добавляет два ряда новых земель, основанных на первоначальных планах Lionhead. Также были введены дополнительные миссии в кампанию, новые враги и ранее неизвестные силы. Создатель также не забыл исправить ряд технических ошибок, которые все еще оставались в игре после всех официальных обновлений.

В целом, Black & White 2 Plus — это сейчас лучший способ сыграть в эту игру. Проект исправляет основные проблемы, а новый контент основан на заброшенных идеях студии Lionhead, поэтому идеально вписывается в остальное.

Black & White 2, как и первую часть, в настоящее время нельзя купить ни в одном цифровом магазине. Это связано с сложной правовой ситуацией. Обе части серии выпустила Electronic Arts, но права на бренд делила со студией Lionshead, которая, в свою очередь, была поглощена в 2005 году Microsoft и закрыта через одиннадцать лет. Поэтому в настоящее время нет ни одного субъекта с полными правами, который позволил бы хотя бы на переиздание старых версий этой серии. Остается надеяться, что когда-нибудь эти препятствия будут преодолены, потому что эта серия не заслуживает забвения.