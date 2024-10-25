Авторы настольной игры по мотивам Чёрной книги объявили о начале крауд-кампании

На платформе CrowdRepublic стартовал сбор средств на настольную версию игры "Чёрная книга" от Hobby World. Теперь погружаться в атмосферу Чердынского уезда из популярной видеоигры Morteshka можно в компании друзей, а не в одиночку.

Настольная игра рассчитана на 1-4 игроков и разворачивается после событий видеоигры, снова возвращая нас в мир славянской мифологии и древнего артефакта с магической силой. В основу сюжета легла нейтральная концовка игры, что позволило создать шесть уникальных сценариев для полноценной кампании с нелинейным развитием событий. Игроки смогут встретить знакомых персонажей, включая колдунью Василису и троих других знатких из оригинала, каждый из которых обладает уникальными умениями и персональными бесами.

Игрокам предстоит путешествовать по Чердынскому уезду, помогать местным жителям, и сражаться с нечистой силой. Каждый игровой день — это новый раунд, в течение которого нужно успеть выполнить личные задачи, помочь товарищам и сразиться с обычными и особо опасными врагами. Ночью обновляются товары на рынке и карты мистических сил, а бесы возвращаются, чтобы создать новые трудности для команды.

Важной частью игры станет баланс между миром людей и мистических существ. Игрокам придётся выбирать, чью сторону принять, ведь недовольство простых людей может достичь критической точки и привести к поражению. Также в игре появится система «проклятых даров», символизирующая, как герои постепенно погружаются во тьму в зависимости от принятых решений.

"Чёрная книга" стала первым проектом Hobby World на платформе CrowdRepublic. Кампания позволит не только увеличить тираж игры, но и предложить спонсорам особые награды.