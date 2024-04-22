Геймдизайнер "Чёрной книги" рассказал о новом хорроре от студии Morteshka и обсудил "Смуту"

Директор студии Morteshka Владимир Белецкий побывал в гостях у ведущих подкаста «Пилим, трём» и обсудил игры и индустрию. Студия Morteshka готовится выпустить мистический хоррор One-Eyed Likho («Лихо одноглазое»). Разработчики уже создали около часа геймплея, и примерно столько же ещё предстоит сделать. Игра представляет собой артхаусный симулятор ходьбы по мотивам мрачной народной сказки. В ней также есть нарратив в духе Firewatch и головоломки, для решения которых понадобятся спички.

По словам Белецкого, для игры «Лихо одноглазое» ищут издателя, но пока безуспешно. Особенная поддержка нужна для привлечения иностранных игроков. Релиз игры ожидается примерно через год. Благодаря успеху «Чёрной книги» студия Morteshka может спокойно работать над новой игрой без сторонней поддержки. Белецкий признался, что был удивлён негативным приёмом дополнения «Бесконечные битвы». Это DLC выпустили, потому что его изначально обещали спонсорам «Чёрной книги». Белецкий признаёт, что дополнение можно было сделать лучше.

Игроки узнали мемы внутри «Чёрной книги», что стало приятным сюрпризом и дало игре дополнительную рекламу, чего в Morteshka не ожидали.

Что касается «Смуты», то Белецкий считает, что в российской ролевой игре не оправданы ожидания игроков. По его мнению, игре не хватает интерактивности и проработанности.

«Смута» положительно повлияла на посещаемость сайта «Чёрной книги», поскольку в обзорах Cyberia Nova часто упоминали эту игру. Это вызвало рост интереса к играм студии Morteshka.