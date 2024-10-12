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Black Book 10.08.2021
Адвенчура, Ролевая, Стратегия, Инди, Карточная, Фэнтези, Средневековье
7.8 246 оценок

Hobby World анонсировала настольную игру по мотивам отечественной RPG Чёрная книга

KoRnEr
Новости

Скоро стартует предзаказ на настольную приключенческую игру для 1-4 игроков на CrowdRepublic. Иван Лашин и Андрей Колупаев перенесли атмосферу культового дэкбилдера от Morteshka на игровой стол.

Представьте, что вы живете в конце XIX века, в глухой русской деревне. Вы можете стать юной колдуньей Василисой, мудрым знахарем дедом Егором, спасенной Евгенией или же аристократом Александром, попавшим в непростую ситуацию. Возьмите на себя роль одного из героев и отправьтесь в захватывающее путешествие по Чердынскому уезду Российской империи конца XIX века. Вам предстоит изучать новые слова силы, сражаться с невообразимой нечистью, помогать местным жителям и управлять своим отрядом бесов.

Колодострой и тактические бои.

Собирайте колоду из мощных слов силы, приобретая новые карты и добавляя их в свой заговор. Перед каждым сражением выбирайте, какие слова использовать, и планируйте свою стратегию. Простая, но глубокая механика боев, сочетающая в себе броски кубиков и выбор карт, мягко подтолкнет игроков к кооперации. Бить чертей вместе эффективнее и приятнее.

Книга истории и атмосферное повествование.

Вас ждёт абсолютно новый сюжет, состоящий из 6 сценариев, объединённых в единую кампанию. Обращайтесь к «Книге истории», чтобы узнать детали происходящего, сделать важные решения и встретиться с легендарными существами из народных верований. Вы познакомитесь со множеством мифических существ: обдерихой, водяным Вакулем, лешим и множеством другой нечистой силы. Узнаете о народных обрядах, праздниках и поверьях, тщательно воссозданных на основе исторических источников.

Игровой процесс

Ваши уникальные персонажи будут путешествовать по локациями уезда, каждый день балансируя между выполнением просьб местных жителей, сражениями с нечистью и продвижением по сюжету. С наступлением ночи придет время пожинать плоды ваших действий. Невыполненные просьбы вызовут недовольство жителей, а мир наполнится новыми угрозами. Бесы, мучающие ваших персонажей, потребуют новой работы, и вам придется сделать тяжелый выбор: пожертвуете ли вы благополучием своего персонажа или обречете на страдания жителей уезда? Каждая история может разветвиться. Проходить и перепроходить Чёрную Книгу можно разными способами. Здесь нет элементов “наследия”.

Присоединяйтесь к легенде

«Чёрная книга» — первая студийная игра, разработанная издательством Hobby World, которая окажется на предзаказе CrowdRepublic. Это большое приключение мирового качества с качественными компонентами, интересным игровым процессом и милой сердцу атмосферой мрачных славянских легенд.

Предзаказ на настольную версию «Чёрной книги» планируется открыть уже этой осенью, что добавляет дополнительного ожидания среди фанатов.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Неплохая темка

0
WarCraf4er

Игра шикарная, хоть и сделана на коленке в отличие от выceрной смуты

0
Spillik

Выглядит как клон Древнего ужаса.

0
Anton Shvyrkov

Название вообще нечитабельно на обложке.

0