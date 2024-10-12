Hobby World анонсировала настольную игру по мотивам отечественной RPG Чёрная книга

Скоро стартует предзаказ на настольную приключенческую игру для 1-4 игроков на CrowdRepublic. Иван Лашин и Андрей Колупаев перенесли атмосферу культового дэкбилдера от Morteshka на игровой стол.

Представьте, что вы живете в конце XIX века, в глухой русской деревне. Вы можете стать юной колдуньей Василисой, мудрым знахарем дедом Егором, спасенной Евгенией или же аристократом Александром, попавшим в непростую ситуацию. Возьмите на себя роль одного из героев и отправьтесь в захватывающее путешествие по Чердынскому уезду Российской империи конца XIX века. Вам предстоит изучать новые слова силы, сражаться с невообразимой нечистью, помогать местным жителям и управлять своим отрядом бесов.

Колодострой и тактические бои.

Собирайте колоду из мощных слов силы, приобретая новые карты и добавляя их в свой заговор. Перед каждым сражением выбирайте, какие слова использовать, и планируйте свою стратегию. Простая, но глубокая механика боев, сочетающая в себе броски кубиков и выбор карт, мягко подтолкнет игроков к кооперации. Бить чертей вместе эффективнее и приятнее.

Книга истории и атмосферное повествование.

Вас ждёт абсолютно новый сюжет, состоящий из 6 сценариев, объединённых в единую кампанию. Обращайтесь к «Книге истории», чтобы узнать детали происходящего, сделать важные решения и встретиться с легендарными существами из народных верований. Вы познакомитесь со множеством мифических существ: обдерихой, водяным Вакулем, лешим и множеством другой нечистой силы. Узнаете о народных обрядах, праздниках и поверьях, тщательно воссозданных на основе исторических источников.

Игровой процесс

Ваши уникальные персонажи будут путешествовать по локациями уезда, каждый день балансируя между выполнением просьб местных жителей, сражениями с нечистью и продвижением по сюжету. С наступлением ночи придет время пожинать плоды ваших действий. Невыполненные просьбы вызовут недовольство жителей, а мир наполнится новыми угрозами. Бесы, мучающие ваших персонажей, потребуют новой работы, и вам придется сделать тяжелый выбор: пожертвуете ли вы благополучием своего персонажа или обречете на страдания жителей уезда? Каждая история может разветвиться. Проходить и перепроходить Чёрную Книгу можно разными способами. Здесь нет элементов “наследия”.

Присоединяйтесь к легенде

«Чёрная книга» — первая студийная игра, разработанная издательством Hobby World, которая окажется на предзаказе CrowdRepublic. Это большое приключение мирового качества с качественными компонентами, интересным игровым процессом и милой сердцу атмосферой мрачных славянских легенд.

Предзаказ на настольную версию «Чёрной книги» планируется открыть уже этой осенью, что добавляет дополнительного ожидания среди фанатов.