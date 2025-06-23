Авторы Black Desert раскрыли сроки выхода обновлений на PS5 и Xbox Series

Pearl Abyss представила расписание выхода обновлений для Black Desert на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. MMORPG выпустят на платформах Microsoft и Sony 26 июня, а первый патч подоспеет 10 июля.

В обновлении будет представлен новый класс Мертвый Глаз, а также таинственный регион Улу-Кита. Этот контент, по словам авторов, будет первым, который в полной мере использует преимущества консолей текущего поколения.

Кроме того, Pearl Abyss напомнила, что игроки смогут сохранить прогресс, накопленный за время игры в Black Desert на PS4 и Xbox One. Разработчики обещают плавный переход, который даст возможность продолжить приключение.

Black Desert — MMORPG с открытым миром, дебютировавшая на консолях в 2019 году. За годы существования игра завоевала популярность благодаря реалистичной графике, динамичной боевой системе и постоянным обновлениям.