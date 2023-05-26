Black Desert 12.10.2015
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Black Desert - дата выхода нового дополнения, новые классы, большие боссы

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Новости

Стало известно, что Land of the Morning Light выйдет 14 июня. Это самое большое дополнение в истории Black Desert, вдохновленное историей и мифологией Кореи, с 80 кинематографическими интерлюдиями и более чем 6 000 (дублированных) голосовых реплик.

Однако сам регион и сюжетная линия - не единственные новинки. В игре также появятся новое снаряжение и аксессуары высшего уровня + мифические боссы, а также уникальная система Light Orbs. "Эти орбы позволят вам улучшать атрибуты Солнца, Луны и Земли, чтобы наносить больше урона боссам и снижать входящий урон". Кроме того, 14 июня появится совершенно новый босс - Иммоги.

И это еще не все. Pearl Abyss намерена ввести новый PvE-режим, Boss Blitz, в котором игроки смогут выбрать босса, которого они хотят победить, на индивидуальных уровнях сложности, от 1 до 10 уровня.

После победы над боссами игроки могут соревноваться с другими игроками, чтобы войти в рейтинговую систему. Лучшие результаты определяются скоростью, с которой игроки побеждают боссов, и распределяются по разным классам персонажей.

Наконец, стоит упомянуть, что пробужденная форма класса Уоса (Пробуждение Уоса) дебютирует 31 мая, а где-то в июне игроки получат Пробуждение Мэгу.

Пробужденные формы активируются после 56-го лвл. После этого меняется внешний вид, оружие и стиль игры персонажа, с доступом к мощным умениям.

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