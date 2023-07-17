Black Desert хвастается графикой с трейлером игры против реального мира, показывающим новое расширение ©

С выпуском нового дополнения Land of the Morning Light разработчик Black Desert Pearl Abyss пользуется возможностью похвастаться визуальными эффектами игры.

«Страна утреннего света» вдохновлена пейзажами и культурой Кореи, поэтому неудивительно, что хорошие ребята из Pearl Abyss (корейский разработчик) сделали все возможное, чтобы изобразить красоту своей родной страны.

Трейлер, который вы можете посмотреть ниже, сравнивает несколько локаций расширения с одними из самых красивых мест в Южной Корее. Несмотря на то, что Black Desert была запущена в 2015 году и ей исполнилось восемь лет, она, безусловно, по-прежнему остается одним из лидеров визуального блеска среди MMORPG, особенно благодаря визуальному «ремастеру», который произошел в 2018 году. Она также сочетает в себе красоту с обширным бесшовным открытым миром.