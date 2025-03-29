Black Desert Online больше не будет поддерживать PS4 и X One, но переход на новые будет бесплатным

Pearl Abyss заявили, что прекращают поддержку Black Desert Online на PS4 и Xbox One. Игра дальше будет развиваться только на PS5 и Xbox Series X|S. Обновление, которое переведет игру на новое поколение консолей, выйдет 26 июня 2025 года.
Разрабы говорят, что это связано с тем, что старые консоли уже не тянут новые обновления и контент. Но переживать не стоит, весь прогресс и данные аккаунта перенесутся на новые консоли без проблем.
Разработчики понимают, что новость не очень приятная для игроков на старых консолях, но это необходимо для развития игры. И, да, переход на новое поколение будет бесплатным.
Пусть на ПК переходят
Игра 2015 года? Не тянут?
X: Doubt
учитывая что там было уже несколько графических апов, в том числе ремастер, после которого убрали старую версию, то да
на новые что?
консоли очевидно же
Ну так правильно. Я больше скажу. Новые консоли тоже очень устаревшие, они и на выходн были дном.
Ну всё, теперь все побегут скидывать PS4 и покупать PS5
Скорее PS5Pro чтобы не промазать.) Правда я не оценил геймплей, вечный фарм мобов это издевательство какое-то.
Не знаю как вообще в это играли, она на ps4 шла ужасно.