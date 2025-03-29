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Black Desert 12.10.2015
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Фэнтези
7.6 1 429 оценок

Black Desert Online больше не будет поддерживать PS4 и X One, но переход на новые будет бесплатным

Simple Jack Simple Jack

Pearl Abyss заявили, что прекращают поддержку Black Desert Online на PS4 и Xbox One. Игра дальше будет развиваться только на PS5 и Xbox Series X|S. Обновление, которое переведет игру на новое поколение консолей, выйдет 26 июня 2025 года.

Разрабы говорят, что это связано с тем, что старые консоли уже не тянут новые обновления и контент. Но переживать не стоит, весь прогресс и данные аккаунта перенесутся на новые консоли без проблем.

Разработчики понимают, что новость не очень приятная для игроков на старых консолях, но это необходимо для развития игры. И, да, переход на новое поколение будет бесплатным.

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-10
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
AndralStormborn

Пусть на ПК переходят

5
yrroodd

Игра 2015 года? Не тянут?

X: Doubt

0
Sunset_Neko

учитывая что там было уже несколько графических апов, в том числе ремастер, после которого убрали старую версию, то да

2
Trinity_ExDeath

на новые что?

0
Ellie Williams

консоли очевидно же

1
XWenderX

Ну так правильно. Я больше скажу. Новые консоли тоже очень устаревшие, они и на выходн были дном.

0
Pastoral

Ну всё, теперь все побегут скидывать PS4 и покупать PS5

0
Venom792531

Скорее PS5Pro чтобы не промазать.) Правда я не оценил геймплей, вечный фарм мобов это издевательство какое-то.

0
kotasha

Не знаю как вообще в это играли, она на ps4 шла ужасно.

0