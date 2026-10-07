Black Desert подняла потолок до 75-го уровня - теперь прогресс персонажа напрямую влияет на боевые характеристики

Pearl Abyss выпустила обновление Black Desert, которое переработало систему уровней и получения опыта. Максимальный уровень персонажей увеличили сразу на пять пунктов — теперь развитие продолжается до 75-го уровня. Изменения основаны на механиках, которые разработчики впервые представили на Heidel Banquet в июле.

Новые уровни дают не только более высокие отображаемые характеристики. Персонажи получают дополнительную атаку и снижение урона от монстров, поэтому достижение нового потолка имеет практическое значение для высокоуровневого PvE.

Одновременно разработчики пересчитали количество опыта за убийство монстров с учётом расширенного диапазона уровней. Кроме того, интерфейс охотничьих зон стал информативнее: теперь непосредственно в нём можно увидеть, сколько опыта приносит каждый встречающийся там противник. Это должно упростить выбор подходящего места для прокачки.

Вместе с обновлением стартовали два временных события. До 4 ноября игроки смогут получать задания у Merindola в Велии и зарабатывать награды, связанные с фантазийными лошадьми, включая Maepae: Gen 8 Golden Horse, ящик выбора фантазийной лошади и Dream-Inducing Censer. За выполнение испытаний также выдаётся Event Trace of Fantasy, который вместе с Dream Feather позволяет получить дополнительный Dream-Inducing Censer.

С 7 по 21 октября проходит благотворительная акция. В Хейдел у NPC Lala можно приобрести Event Donation Angel Teddy Bear и передать его в рамках события. После его завершения собранные средства направят через Make-A-Wish Korea на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.