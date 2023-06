Black Desert получит расширение, в котором не будет мобов, только боссы ©

Black Desert Online существует с 2014 года и очаровывает игроков своим безграничным прогрессом, боями в стиле файтинга и огромным списком играбельных классов. В игре нет ограничения по уровню - после достижения "мягкой планки" в 62 уровня прирост опыта замедляется, но он все равно есть. За последнее десятилетие студия выпустила обновления, ориентированные на PvP, PvE и PvT (это игрок против дерева. Здесь так много крафтинга).



Но чего студия еще не делала, так это расширения, сосредоточенного больше на сюжете, чем на тоннах мобов для гринда. До сих пор.



Land of the Morning Light - это новое обновление для BDO, выходящее 14 июня. В нем представлен совершенно новый континент, расположенный далеко на северо-западе от земель, которые сейчас занимают герои. Он вдохновлен корейскими мифами и средневековой культурой, и разработчик Pearl Abyss надеется, что игроки, которые за последние несколько лет познакомились с корейскими медиа, такими как Squid Game, The Glory и BTS, найдут его одновременно знакомым и интригующим.



На острове вы найдете много нового, например, корейских гоблинов под названием dokkaebi и новые поместья для украшения. Чего вы не найдете, так это зон, наполненных монстрами, по крайней мере, в надземном мире. Расширение состоит из восьми квестовых линий, которые вы можете проходить в любом порядке, каждая из которых связана с новым боссом, с которым вам предстоит сразиться. Вместо того чтобы отправляться на поиски 15 ласок и 10 гоблинов, вы будете следовать каждому заданию, исследуя остров и немного корейского фольклора. После того как вы раскроете секреты лисьего духа Гумихо или короля золотых свиней, вы сможете сразиться с ними в битве, а затем перейти к следующему заданию.



Все они завершаются финальными заданиями расширения, включая еще несколько секретных линий и боссов. Игроки любого уровня смогут принять участие в этом контенте, поскольку все расширение масштабируется в соответствии с вашим уровнем и показателями снаряжения - более того, новые игроки смогут создать нового персонажа и начать свой опыт игры в BDO именно здесь, что является хорошей новостью для тех, кто хочет впервые начать игру.



Однако для уже существующих игроков, которые занимались гриндом, все их пот и слезы не пропадут даром. В то время как 90% AP и DP для ваших персонажей будут рассчитываться по новой системе, 10% будут напрямую связаны со статистикой персонажа. Это позволит существующим крутым героям получить преимущество, а остальным новичкам - шанс сразиться с новыми боссами.

Им также понадобится эта поддержка, если они хотят подняться на вершину еженедельной таблицы лидеров. В эндшпиле Lands of the Morning Light каждый из восьми боссов (и два эндбосса) поднимается на 10 уровней Calamity, с каждым уровнем босс становится все сложнее. Уровни после пятого вообще недоступны для игрока, пока кто-то из игроков одного с ним класса не победит Пятого Каламити, разблокировав его для всех остальных. Таблицы лидеров также разделены по классам, чтобы сделать соревнование справедливым, поскольку некоторым классам будет легче справиться с одними боссами и труднее с другими.



Чтобы помочь игрокам в их стремлении к славе первого разблокировавшего Каламити или занявшего первое место в таблице лидеров, существует система атрибутов. По мере прохождения сюжетных заданий на острове вы будете получать световые шары, которые можно отнести к Солнцу, Луне или Земле, каждая из которых соотносится с разными боссами. По мере того как вы будете собирать их, ваши базовые показатели будут увеличиваться, и вам будет легче справиться с боссом.



Для игры, которая приближается к своему 10-летнему юбилею на формуле кунг-фу сражений и фарма монстров, Land of the Morning Light - рискованная ставка. Без PvP-контента и зон с монстрами, которые нужно гриндить, это новое расширение определенно немного выходит за рамки.