Black Desert встречает весну с PvP-турниром и бонусом к опыту 1000%

В MMORPG Black Desert стартовало масштабное весеннее событие, которое продлится до 26 марта. Геймеры смогут участвовать в тематических активностях, получать уникальные награды и повышенный опыт, чтобы максимально эффективно прокачаться.

Игроков ждёт охота на опасных монстров, рыбалка, сбор полезных предметов, сражения с мировыми боссами и выполнение специальных заданий. За участие в ивенте выдаются уникальные жемчужины, которые можно обменять на предметы из Премиум-магазина и другие редкие награды.

Особое внимание уделено бонусам к опыту, действующим до 12 марта: боевой опыт увеличен на 1000%, опыт навыков — на 400%, ремесленный опыт — на 100%, а шанс получения трофеев увеличен на 100%. Это отличная возможность быстро прокачать персонажей и собрать редкие предметы.

В честь шестой годовщины выхода Black Desert на консолях разработчики запустили PvP-турнир 1х1 — Black Desert Master Class 2026. Участники сразятся за уникальные титулы, эксклюзивные трофеи для жилищ и ценные внутриигровые награды. Турнир обещает собрать сильнейших игроков разных классов, а победители смогут продемонстрировать свои навыки и получить признание сообщества.

Весенний ивент в Black Desert сочетает праздничную атмосферу с возможностью прокачки и PvP-соревнований, что делает его интересным как для новичков, так и для ветеранов. Игрокам стоит поспешить, чтобы успеть воспользоваться бонусами и собрать эксклюзивные награды до конца события 26 марта.