Изменения способов авторизации и весенние события в Black Desert

Разработчики ролевой игры Black Desert объявили об отказе от поддержки входа в учетную запись через социальную сеть ВКонтакте. Игрокам, которые ранее использовали этот метод, теперь необходимо перевести свои аккаунты на стандартную систему авторизации. Для дальнейшего доступа к игре потребуется вводить адрес электронной почты и пароль от профиля на официальном сайте проекта. В комментариях пользователи активно обсуждают нововведение и рекомендуют другим заранее обновить данные для входа по причине возможных проблем с доступом к своим персонажам.

Помимо изменений в системе безопасности, 9 апреля в Black Desert завершились плановые технические работы. Создатели проекта улучшили Арену Крови, запустили ивентовый сезон Лиги гильдий и повысили шанс получения ценных предметов в определенных локациях. Также была добавлена удобная функция заметок для склада.

Внутри игры продолжаются весенние мероприятия. Игроки могут устроить фотосессию на Холме Плима и использовать 6 видов тюльпанов для украшения своих особняков. Параллельно идет подготовка к выпуску набора номер 1 Академии Оливии, который состоится 16 апреля. На протяжении 2 недель каждый день пользователи могут выбирать 1 путь развития из 3 возможных в рамках специального события. От этого выбора будут зависеть награды всего региона.

Некоторые пользователи в обсуждениях затронули недавние технические неполадки. Сообщается, что разработчики забрали 16 млрд серебра за ездовое животное ранга 9 у тех игроков, кто столкнулся с ошибками при запуске клиента. Несмотря на подобные сложности, активные фанаты продолжают участвовать в еженедельных битвах за узлы и получать награды за сражения.