Компания Pearl Abyss представила тизер нового класса для Black Desert под названием "Открывающий гамбит"

Разработчики из компании Pearl Abyss опубликовали дебютный тизер-трейлер нового игрового класса для многопользовательской ролевой игры Black Desert. Короткий ролик под названием "Открывающий гамбит" знакомит аудиторию с персонажем по имени Эдди и демонстрирует его ключевые стилистические особенности.

В представленном видео авторы используют шахматную тематику для раскрытия характера и предыстории героя. Судя по кадрам, персонаж по имени Эдди сочетает в себе эстетику классических вестернов и фэнтези. В бою он полагается на использование револьверов, гранат и холодного оружия, совершая быстрые маневры и атакуя противников на различных дистанциях. Сюжетная мотивация героя связана со спасением его сестры, а в самом трейлере звучит прямая отсылка к культовому фильму Хороший, плохой, злой в виде фразы о том, что в этом мире есть 2 типа людей, где часть людей владеет револьвером, а остальные вынуждены копать.

Согласно официальному описанию под тизером, настоящее имя персонажа частично скрыто цензурой, а его кодовое имя начинается на букву G, что отсылает к шахматному термину "Гамбит". Герой описывается как опасный элитный оперативник секретной организации, обладающий высоким уровнем подготовки. При контакте с ним рекомендуется соблюдать предельную осторожность. Введение подобного класса расширит список доступных игровых архетипов в Black Desert, предложив пользователям динамичный игровой процесс на стыке ближнего и дальнего боя.

Все подробности о способностях нового персонажа, его полноценный геймплей и дата выхода будут представлены на ежегодном мероприятии "Хидельский прием 2026". Это крупное событие посвящено 10-летней годовщине проекта и пройдет в формате живой презентации в Калифорнии, США. Прямая трансляция презентации для русскоязычной аудитории начнется 26 июля 2026 года в 4 часа утра по московскому времени.