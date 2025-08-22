Pearl Abyss анонсировала Эданию - новый регион для Black Desert Online, который уже доступен на всех серверах

С выходом Эдании появится новая основная сюжетная линия заданий под названием «Общество Равновесия», доступная только игрокам 60-го уровня и выше. Также будут добавлены семь ответвлений линий заданий в «Журнале приключений Эдании», которые позволят игрокам более подробно проложить свой путь в царство демонов.

Также появились новые еженедельные PvE-испытания и новое PvP-испытание, которое игроки могут получить после победы над региональным боссом. Обновление также добавляет новое снаряжение, улучшения, артефакты, расходные материалы и новых врагов, с которыми можно сражаться на новых землях. Лазурное поле битвы, замок Нимфамары и замок Орбита — три новых земли, каждая из которых предлагает уникальных врагов и регионального босса.

«Эдания — это рискованное и ценное место для самых отважных искателей приключений», — пишет Pearl Abyss в пресс-релизе. «Неважно, являетесь ли вы мастером боя, искусным ремесленником или будущим правителем — вас ждёт наследие в Царстве Демонов».

В начале этого года Pearl Abyss добавила первые хардкорные серверы для Black Desert Online. Помимо Black Desert Online, Pearl Abyss также работает над Crimson Desert, выход которой недавно был перенесён на первый квартал 2026 года, в преддверии выставки Gamescom 2025, где студия представит демоверсию Crimson Desert, чтобы посетители могли опробовать её самостоятельно, как и в прошлом году.

Следующее крупное обновление для Эдании выйдет 11 сентября 2025 года.