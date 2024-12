Pearl Abyss анонсирует собственные сборки Black Desert для консолей PS5 и Xbox Series X|S

Разработчик и издатель Pearl Abyss объявил что официально разрабатывает собственные сборки игры для PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S. Эти сборки предложат улучшенную графику, более плавный игровой процесс и столь необходимые улучшения производительности, чтобы игра работала гладко и была адаптирована для консолей следующего поколения. Это обновление будет бесплатным для всех текущих игроков Black Desert Console.

На данный момент разработка версии для PS5 завершена и близка к сертификации платформы, в то время как разработка для Xbox Series X продолжается. Pearl Abyss планирует выпустить обе сборки в первой половине 2025 года, когда выйдут дополнительные обновления для консоли Black Desert, такие как расширение Land of the Morning Light.

В дополнение к разработке собственных сборок для PS5 и Xbox Series X|S, Pearl Abyss подтвердила, что 12 декабря в Black Desert выйдет множество обновлений, которые помогут игрокам оставаться заинтересованными в переходе между выпуском собственных сборок и выходом дополнения Land of the Morning Light.

Расширение Land of the Morning Light было выпущено в начале этого года на ПК и перенесло игроков в новый регион древней Кореи с множеством потрясающих визуальных эффектов, традиционной корейской архитектурой и красивыми пейзажами. Расширение бесплатно для всех игроков. Самая распространенная жалоба на расширение заключается в том, что объем информации, которую вам предлагают, ошеломляет, особенно если вы новичок в игре. Кроме того, бой, который является важной частью Black Desert, на самом деле не был подробно объяснен в Land of the Morning Light, и тем, кто никогда не играл в игру раньше, будет немного сложно разобраться в системах.

12 декабря в игру будут добавлены аксессуары Kharazad, а также система обмена аксессуарами, которая позволит игрокам обменивать части набора аксессуаров Deboreka, чтобы получить другие части набора, которые им могут понадобиться.

Кроме того, будут ежедневные награды и усиления, которые помогут игрокам в прохождении. Полезные предметы, такие как Mythical Censer, и значительные усиления, которые будут добавлены в игру, будут действовать до марта 2025 года. Это включает в себя 50% усиление к опыту обучения, 100% усиление к опыту фермерства и усиление боевого опыта до 500%.