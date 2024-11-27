Pearl Abyss празднует шестую годовщину MMORPG Black Desert в России подарками для игроков

Компания Pearl Abyss празднует шестую годовщину MMORPG Black Desert в России, радуя игроков специальными событиями и ценными наградами.

До 12 декабря 2024 года за ежедневный вход в игру можно получить полезные подарки, включая «Премиум-набор», «Советы Валкса» (+100), «Камни Крон» и другие предметы. Одновременно проводятся тематические мероприятия, такие как сбор «Знаков признательности» для улучшения экипировки и задание «Сладкий подарок» с поиском праздничного торта. Дополнительно игроков ждут бонусы: до 600% опыта и повышенные шансы на трофеи.

Кроме того, действует праздничный купон PRAZ-DNIK-6LET-BDRU (до 13 декабря), который дарит набор предметов, включая сундук со свитками и «Камни Крон». А до 28 ноября в Премиум-магазине за 3333 серебра доступны уникальные товары, приуроченные к 3333 дням с момента глобального запуска игры.