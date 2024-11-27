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Black Desert 12.10.2015
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Фэнтези
7.6 1 409 оценок

Pearl Abyss празднует шестую годовщину MMORPG Black Desert в России подарками для игроков

butcher69
Новости

Компания Pearl Abyss празднует шестую годовщину MMORPG Black Desert в России, радуя игроков специальными событиями и ценными наградами.

До 12 декабря 2024 года за ежедневный вход в игру можно получить полезные подарки, включая «Премиум-набор», «Советы Валкса» (+100), «Камни Крон» и другие предметы. Одновременно проводятся тематические мероприятия, такие как сбор «Знаков признательности» для улучшения экипировки и задание «Сладкий подарок» с поиском праздничного торта. Дополнительно игроков ждут бонусы: до 600% опыта и повышенные шансы на трофеи.

Кроме того, действует праздничный купон PRAZ-DNIK-6LET-BDRU (до 13 декабря), который дарит набор предметов, включая сундук со свитками и «Камни Крон». А до 28 ноября в Премиум-магазине за 3333 серебра доступны уникальные товары, приуроченные к 3333 дням с момента глобального запуска игры.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ДаДжи

С БДОброй годовщиной!

4
KApRaL_DV

6LET = Блэт

0
Lorenzo Lamas

я там всем бы девушка отлизал там такие они красивые !

-3